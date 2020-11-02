Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

Овен

Не будьте сегодня слишком упрямым бараном и старайтесь находить компромисс, ведь это важно как для решения рабочих дел, так и для личных. Как только вы начнете идти на уступки и все обсуждать, ваша жизнь засияет новыми красками. А вы ведь этого хотели?

Телец

Кому сегодня придется говорить много и по делу, так это Тельцу. Старайтесь быть более убедительными, если хотите перетянуть на свою сторону собеседника. Смело отправляйтесь на переговоры, совещания, собеседование. Только позаботьтесь обязательно о своем внешнем виде – он будет не менее важен, чем ваши слова.

Близнецы

Начало недели не будет для вас бодрым и активным, ведь вы так погуляли на выходных, что теперь нужен дополнительный день, чтобы прийти в норму. Но раскачиваться времени нет, ведь впереди много работы. Большая чашка кофе и полноценный завтрак зарядят немного вашу батарейку, а дальше все в ваших руках. Пойдите и заполучите какой-то очень крутой проект. Это бодрит лучше любого энергетика!

Рак

Не стоит начинать неделю со слишком бурной деятельности. Постарайтесь спокойно разобраться в текущих делах и расставить приоритеты на неделю. А потом можете отправляться на кофе с коллегой для обсуждения выходных. Вы все верно поняли – день нужно провести размеренно и спокойно.

Лев

Ваша огненная львиная страсть и резвость сегодня поутихнут, поэтому смело можете побыть пушистиком и проситься на ручки, если сильно хочется. Полезно будет заняться самообразованием – используйте для этого каждую свободную минуту. А вечер проведите с бокалом вина за просмотром "Аббатства Даунтон".

Дева

Доставайте из закромов всю вашу решительность и настойчивость – пришло время добиваться своего. При чем это касается как работы, так и личных отношений. Поучитесь у Льва рычать и доходчиво скажите всем о своих желаниях и потребностях. А вечером расслабьтесь и отдохните – впереди вас ждет много работы.

Весы

Включайте сегодня все свое обаяние и очарование – вы будете покорять мир. Улыбайтесь, делайте комплименты и вы получите от людей сумасшедшую отдачу. Причем она будет не только в виде улыбок, а и в виде новых проектов, клиентов и денег. Надеюсь, вы читаете это в красивом костюме и с идеальной прической? Это сегодня очень важно.

Скорпион

Понедельник может оказаться для вас довольно тяжелым днем, когда на работе будет запара, а у вас все будет валиться из рук. Постарайтесь собрать себя в кучу, а если не получится – постарайтесь просто тихонечко пересидеть в уголке этот день – он ведь должен скоро закончиться.

Стрелец

Сегодня вы станете сами для себя гордостью – можете смело себя хвалить, радовать и баловать. Вы точно этого достойны, ведь проделали колоссальную работу. Но дело в том, что впереди у вас еще больше работы, поэтому похвалили, порадовали и снова за работу. А что вы думали – это навсегда? Возвращаемся к реальности.

Козерог

Как поется в одной песни: "Я маленькая лошадка, и мне живется несладко…". Ну, вы поняли, что расслабляться вам сегодня не придется. Но это ведь ничего – вы любите движение и купаться в роскоши тоже. Поэтому ноги в руки и - вперед к завоеванию мира.

Водолей

Сегодня все будет позитивно, просто супер, класс, восхитительно. Но это ближе к вечеру, а пока – закатали рукава и в бой с цифрами, подсчетами, клиентами, коллегами. День обещает быть насыщенным рабочими делами. А вот вечером расслабьтесь по полной в ванной или на любимом диване.

Рыбы