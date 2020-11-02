​«Когда в конце декабря 2002 года оперативная группа открыла дверь двухкомнатной квартиры на Линнамяэ-теэ, 79 в Таллинне, перед ними предстал обнаженный труп мужчины с 20 ножевыми ранами (по другим данным — 37). На тот момент это можно было считать самым жестоким убийством последнего времени», – говорил Мадис Тильга, старший пресс-секретарь Таллиннской префектуры полиции.

Утром 29 декабря полиция получила вызов по адресу Линнамяэ-теэ, 79 – в одной из квартир был найден убитый мужчина. Сообщившей была проживавшая в соседней квартире сестра убитого. По словам женщины, заходя к себе домой, она заметила, что дверь в квартире брата приоткрыта. Сквозь щель просматривался диван в большой комнате, на котором виднелись босые человеческие ноги. Сестра зашла в квартиру и увидела своего мертвого брата, лежавшего на диване. Убитый был полностью обнажен, на груди видна кровь. Женщина тут же вызвала полицию.

Согласно регламенту, полицейский патруль не стал входить в квартиру, а дождался оперативную группу. «Это такое правило, что в случае предполагаемого убийства мы просим не трогать место происшествия, – пояснил комиссар оперативной группы Таллиннской криминальной полиции Эльмар Вахер. – Иногда, прибывший на место полицейский патруль, может посредством осмотра определить, является ли смерть насильственной или нет».

Прежде чем оперативники вошли в помещение, они ознакомились с планировкой квартиры, чтобы избежать неприятных сюрпризов в случае, если убийца всё еще находится внутри. Убийцы в помещении не оказалось, остался лишь труп хозяина – чиновника Таллиннской тюрьмы Александра (имя изменено). Начался осмотр места преступления.

Диван, на котором был зарезан Александр ФОТО: Politseileht

Эмоциональное убийство

Это классическая ласнамяэская двушка. Квартира состояла из гостиной, спальни, кухни, прихожей, ванной и туалета. Для следователей наибольший интерес представляла гостиная, спальня и кухня. Тело убитого лежало на диване перед телевизором, на мужчине не было никакой одежды, а в нос следователям бросился сильный запах алкоголя. Лицо покойника было накрыто подушкой от дивана.

Причину смерти определить было несложно – 20 ножевых ранений (по другим данным - 37) на теле не оставляли сомнений. «Такое количество нанесенных ранений говорит об эмоциональном убийстве», – сказал следователь Реймо Рейсберг. Эмоциональное убийство означает, что причиной могли быть любовные дела, раздел имущества или что-то еще, когда чувства играют значительную роль. Орудия убийства на месте преступления найдено не было. Перед диваном, на подставке стоял новенький телевизор «Самсунг». Изучив его, следователи смогли установить, какую программу смотрели по нему в последний раз. Это был телевизор, который сам выключается по окончании трансляции и если его включить заново, то он покажет последнюю просмотренную программу. Включили телевизор... Кем бы ни был последний смотревший этот телевизор, он смотрел программу порнографического содержания.

На основе этой информации появилась начальная версия, что убийцей могла быть близкая женщина, которая во время какой-либо эмоциональной ссоры убила Александра. Эту версию подкреплял также и осмотр спальни: на кровати был беспорядок, одеяла скинуты в угол комнаты, на обеих подушках были следы того, что на них лежали.

Исходя из расположения трупа и траектории нанесения ударов ножом, к описанию потенциального убийцы добавилось то, что он был правшой. Все раны были на одной стороне тела, из чего можно было сделать вывод о положении убийцы и убитого в момент расправы. Изначально предположили, что убитый не оказывал сопротивления. На основе собранной информации вырисовывался портрет убийцы – близкая женщина убитого, правша.

Обнаруженные в прихожей улики наводили на разные версии ФОТО: Politseileht

Кровавый отпечаток руки на холодильнике

Ванная и туалет не давали никакой информации, но не кухня. После ее осмотра появилась новая версия убийства, так как на холодильнике был оставлен кровавый отпечаток руки. Но поскольку рука соскользнула и отпечаток был смазанным, это затруднило снятие отпечатков пальцев. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что холодильник еще зачем-то двигали.

За ним в стене находилась двойная электророзетка. В одной был шнур от холодильника, в другой пусто. Видимо, кто-то хотел что-то отключить, поэтому и двигали холодильник. Предположили, что в пустой розетке мог быть шнур питания от магнитофона, который стоял сверху. Это подтверждалось и тем, что наверху холодильника осталось место, на котором не было пыли. Данное предположение позднее нашло подтверждение.

Холодильник на котором был отпечаток руки ФОТО: Politseileht

Выяснилось и то, что из квартиры унесли настенный телефон, серебряную печатку убитого, золотую цепочку, кошелек и рабочее удостоверение чиновника тюрьмы. Очевидно, телефон забрали на случай, если жертва выживет и соберется позвонить. Отсутствие телефона в квартире могло также помешать нашедшему труп сообщить об убийстве сразу.

Новая версия – проститутка​

Украденные предметы навели оперативников на следующую версию убийства: из квартиры украли ценные вещи и убили их владельца – выглядит как грабеж или кража, которая по неизвестным причинам закончился убийством.

Полиции известны случаи, когда проституток привлекали с целью ограбления клиента, его квартиры или места жительства. Мужчин спаивали, а потом, зачастую вместе с помощниками, которых они позже впускали в квартиру, опустошали жилище.​

На похожую схему указывали собранные на месте данные. Предполагалось, что проститутка пыталась ограбить Александра, но что-то пошло не так и жертву пришлось убить. Вероятно преступники рассчитывали на сильное алкогольное опьянение жертвы, но мужчина протрезвел, что и спровоцировало дальнейшее убийство. В пользу этой версии говорил и порнофильм на телевизоре, смятая постель, запах алкоголя от убитого, а также украденные вещи. Как уже было сказано, убитый был полностью обнажен. Помимо серебряной печатки, золотой цепочки, магнитофона, документов и телефона, забрали и кошелек Александра с банковской картой и картой Хайгекассы.

До сих пор не было ясно, для чего подушку аккуратно положили на лицо жертвы. То, что она сама могла упасть на него, было исключено. Казалось довольно правдоподобным то, что была предпринята попытка заглушить крики жертвы при помощи подушки. Эта гипотеза позже также нашла подтверждение во время признания убийцы.

Кстати, убитый был очень аккуратным человеком. Это подтверждали как его сестра, так и обстановка в квартире мужчины: одежда аккуратно сложена в шкаф, полы чистые. В его случае явно не было бы возможно, что кровать осталась бы не застелена. Сестра дала довольно подробный обзор жизни Александра. Они тесно общались, и не было вещей, о которых она не знала бы. По словам женщины, ее брат никогда не звал в гости женщин и никоим образом не производил впечатление человека с беспорядочным образом жизни. Также знакомые и родственники Александра подтвердили, что у него было очень мало отношений с женщинами.

По словам сестры, ее брат вышел из квартиры прошлым вечером в 19.00, дверь за собой он точно закрыл, затем зашел к ней и сказал, что идет к друзьям на день рождения. Утром она нашла своего брата мертвым.

Банковская карта

На следующий день, 30 декабря, полиция получила наводку, что банковская карта Александра была использована в одном мустамяэском магазине. Использовавшие карту должны были вывести следователей на убийц, поскольку прошло слишком мало времени, чтобы карта успела попасть к третьим лицам.

Вскоре убийцы предложили отдать банковскую карту знакомому Александра, которому это показалось подозрительным и он решил обратиться в полицию. С помощью этого человека были получены первые улики, ведущие к убийству.

Пару недель назад Александр привез к этому знакомому (далее: инкогнито) двоих молодых людей, для которых он попросил предоставить временное жилье. Оба парня были гомосексуалистами. В квартире инкогнито они получили отдельную комнату, легко влились в компанию любителей своего пола, к которым относился и Александр.

Инкогнито рассказал, что 28 декабря Александр должен был отправиться с двумя вышеупомянутыми молодыми людьми в магазин, чтобы купить вещи к дню рождения. С шоппинга вернулись только молодые люди. У инкогнито появились подозрения, так как у парней обычно была хроническая нехватка денег, а тут финансы внезапно появились. Когда ребята через два дня, то есть 30 декабря, дали ему банковскую карту Александра, ситуация показалось для инкогнито еще более сомнительной, он испугался. Они объяснили ему, что Александр просто остался дома, и им он доверяет. Они успели совершить десятки покупок в одном из магазинов в Мустамяэ, где уговорили знакомую кассиршу принять банковскую карту без документов. Потом молодые люди осмелились предложить ее хозяину квартиры, где проживали.

Найденные на кухне окурки были отправлены на экспертизу ДНК ФОТО: Politseileht

От любовной игры до жестокого убийства

На самом деле история начала развиваться 28 декабря. Александр, отправившись в магазин, предложил молодым людям перед днем ​​рождения пойти к нему – поиграть в любовные игры. Групповые занятия любовью практикуют многие, как гетеро-, так и гомосексуалисты. В этом деле, в свою очередь, складывается как бы иерархия власти – кто какую роль играет и как с ним будут обращаться. Тогда парни не возражали, и перед праздником пошли к Александру.

Отмечается, что среди гомосексуалистов чаще важное значение, помимо полового акта, имеют ритуалы и игры. Все шло хорошо до того момента, пока какая-то часть их сексуальной игры стала неприемлемой для Александра и он отказался продолжать. Этого было достаточно, чтобы вывести из себя молодых людей. Принесенным из кухни ножом было нанесено 20 ударов (по другим данным - 37) в тело благодетеля. Удары наносили оба, чтобы сохранить солидарность друг перед другом, чтобы впредь быть как одна семья. Подушка использовалась в их сексуальных играх – ей приглушали крики. Отказ Александра казался молодым людям предательством, так как до сих пор вокруг гомосексуализма существовала определенная тайна – общество смирилось с этим явлением, но еще не приняло. Такое восприятие приводит к так называемому кастовому правилу – кто хочет уйти, может подвергнуть опасности честь и доверие других.

Быстрый исход

31 декабря преимущественно русские люди с гомосексуальной ориентацией собрались в квартире инкогнито, чтобы встретить Новый год, среди них было двое тех самых молодых людей в приподнятом настроении. Еще должен был быть Александр, с момента убийства которого прошло три дня.

Шикарно приготовленная вечеринка была в разгаре – холодное шампанское, горящие свечи. Все ждали. За три минуты до полуночи в квартиру ворвалась оперативная группа и спецотряд. К тому времени полиция знала, что они искали Кирилла и Дмитрия (имена изменены). Сопротивляться было бессмысленно.

Оба признали свою вину и отбыли 10-летние наказание тюрьме.