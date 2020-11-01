Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может быть снова беременна. Слухи об этом усиленно ходят по обе стороны от Атлантического океана. Причем в Англии букмекерские конторы давно принимают ставки на дату появления второго малыша.

Слухи усилились после выхода в США нового выпуска журнала Star. На нем разместили фото Маркл в объемном пальто с подписью: «Меган на шестом месяце! Как она прячет свой живот?». Рядом разместилась и розовая наклейка с пометкой «Это девочка».

Источник у издания, может, и надежный, но анонимный. Там утверждается, что жена принца Гарри не просто беременна — срок приличный. Якобы пара решила скрыть ее беременность, чтобы избежать лишней шумихи. А маскировка нового положения герцогини объясняется объемной одеждой.

В последний пункт не слишком верят в сети — во время первой беременности Меган набрала много веса, а живот стал заметен уже на ранних сроках. Но в последнее время экс-актриса действительно почти не появляется на публике. 29 октября на очередном судебном заседании по иску Меган к британскому изданию The Mail on Sunday ее представители попросили отложить рассмотрение сразу на девять месяцев.

Такие новости снова помогли заработать букмекерам. Британцы делают ставки, когда Маркл родит — в 2020 или 2021 году, какого пола будет малыш, когда пара объявит о прибавлении. А в ряде изданий по непонятной причине удалили статьи о предполагаемой беременности супруги принца Гарри, хотя подобные слухи сопровождают любую звездную пару детородного возраста и никогда не удаляются. Поговаривают также, что сам принц уже собирается навестить королеву Елизавету II тайно, чтобы поведать о малыше лично.