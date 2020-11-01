Вс, 1.11.2020
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Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности

Меган Маркл

ФОТО: TOBY MELVILLE/REUTERS

Бывшая актриса и принц Гарри стали родителям всего полтора года назад, пишет Пятый канал.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может быть снова беременна. Слухи об этом усиленно ходят по обе стороны от Атлантического океана. Причем в Англии букмекерские конторы давно принимают ставки на дату появления второго малыша.

Слухи усилились после выхода в США нового выпуска журнала Star. На нем разместили фото Маркл в объемном пальто с подписью: «Меган на шестом месяце! Как она прячет свой живот?». Рядом разместилась и розовая наклейка с пометкой «Это девочка».

Источник у издания, может, и надежный, но анонимный. Там утверждается, что жена принца Гарри не просто беременна — срок приличный. Якобы пара решила скрыть ее беременность, чтобы избежать лишней шумихи. А маскировка нового положения герцогини объясняется объемной одеждой.

В последний пункт не слишком верят в сети — во время первой беременности Меган набрала много веса, а живот стал заметен уже на ранних сроках. Но в последнее время экс-актриса действительно почти не появляется на публике. 29 октября на очередном судебном заседании по иску Меган к британскому изданию The Mail on Sunday ее представители попросили отложить рассмотрение сразу на девять месяцев.

Такие новости снова помогли заработать букмекерам. Британцы делают ставки, когда Маркл родит — в 2020 или 2021 году, какого пола будет малыш, когда пара объявит о прибавлении. А в ряде изданий по непонятной причине удалили статьи о предполагаемой беременности супруги принца Гарри, хотя подобные слухи сопровождают любую звездную пару детородного возраста и никогда не удаляются. Поговаривают также, что сам принц уже собирается навестить королеву Елизавету II тайно, чтобы поведать о малыше лично.

Первенец Меган и Гарри, малыш Арчи, появился на свет в мае 2019 года. Мальчик не имеет статуса принца, но вслед за дедом Чарльзом, дядей Уильямом, отцом и кузенами Джорджем, Шарлоттой и Луи стал седьмым в очереди на королевский престол.

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