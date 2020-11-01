«Полюбил их только сейчас»: Киркоров об отношениях со своими детьми

Народный артист России Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление об отношении к своим детям Алле-Виктории и Мартину-Кристину. Он рассказал, что благодаря эпидемии коронавируса смог по-настоящему сблизиться с ними, хотя раньше скорее был воскресным папой. Штиль в бурной концертной деятельности помог ему больше времени уделить семье.

Детям Киркорова сейчас по восемь лет. Они знают, что появились на свет с помощью суррогатной матери. Музыкант с радостью делится с фанатами счастьем родительства, показывая фотоотчеты с совместных путешествий и роскошных праздников, устроенных для ребят. Однако, как он сам признался, истинные отцовские чувства пришли к нему лишь недавно.

Я был воскресным папой долгое время. Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую Вселенную! 1

— заявил он в студии передачи «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

Алла-Виктория и Мартин-Кристин не уступают в популярности детям бывшей супруги Киркорова Аллы Пугачевой и его мужа Максима Галкина. Детей Примадонны также родила суррогатная мама. За их жизнью следят миллионы — фанаты радуются каждому успеху звездных близнецов.