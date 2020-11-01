Исполнители трека «Пчеловод» впервые стали родителями

Супруги с юмором подошли к вопросу родов. За несколько минут до важного события они опубликовали веселый ролик, в котором вместе идут по коридору, забавно пританцовывая. «Идем рожать», — пошутил Виктор.

Позже он рассказал о том, что все прошло хорошо. «Спасибо всем за поздравления! У нас все прекрасно, завтра выйдем на связь. Привет всем от дочки», — сказал Попелеев.

К слову, беременность пара не скрывала — еще весной они рассказали поклонникам, что вскоре станут мамой и папой, опубликовав в Instagram трогательное видео: Виктор романтично целовал Дашу в округлившийся живот. «Ты — самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив. Это было до карантина», — рассказал артист, подчеркнув, что дочка была зачата до начала пандемии.

Поклонники очень рады за пару, под последними публикациями они присылают поздравления и пожелания всего самого лучшего. «Вы такие классные, теперь у вас есть мини-пчела», «Даша и Витя молодцы, не стали делать шоу из своего праздника — а просто по-доброму поделились радостью с нами, это правильно», «Теперь нужно писать новый хит — пора уже», — рассуждают подписчики.