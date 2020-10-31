ФОТО И ВИДЕО ⟩ В торговом центре Solaris сегодня открылся ресторан для собак

На мероприятии, которое проводилось в сотрудничестве с магазином Urr & Nurr Zoo, можно было выбрать множество основных блюд, а также десертов для собак. Помимо еды, Koerte Resto предложили возможность познакомиться с интересными и инновационными продуктами для домашних животных, включая полезные и натуральные торты для собак, одежду для собак, аксессуары и игрушки, подходящие для осенне-зимнего периода.