ФОТО И ВИДЕО ⟩ В торговом центре Solaris сегодня открылся ресторан для собак

Сегодня в торговом центре Solaris на один день открылся pop-up ресторан для собак. Koerte Resto проводится третий год подряд и является бесплатным для всех четвероногих друзей.
На мероприятии, которое проводилось в сотрудничестве с магазином Urr & Nurr Zoo, можно было выбрать множество основных блюд, а также десертов для собак. Помимо еды, Koerte Resto предложили возможность познакомиться с интересными и инновационными продуктами для домашних животных, включая полезные и натуральные торты для собак, одежду для собак, аксессуары и игрушки, подходящие для осенне-зимнего периода.
Цель Koerte Resto, организованного центром Solaris, – предложить владельцам животных и их питомцам больше возможностей провести свободное время в Таллинне.
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