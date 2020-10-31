ФОТО ⟩ В Таллиннском зоопарке прошел тыквенный праздник

В этом году кампания по сбору тыквы прошла с неимоверным успехом. Даров осени принесли так много, что их хватит животным и на завтрак, и на обед, и на ужин. И даже на ночной перекус! И если сосчитать все тыквы, то их получится в районе 8 000 тысяч. Это рекорд! Этим количеством можно накормить 25 слонов, и даже страшно подумать – сколько мышей!