ФОТО ⟩ В Таллиннском зоопарке прошел тыквенный праздник

Сегодня в Таллиннском зоопарке состоялся традиционный тыквенный день. Это – настоящий праздник для животных: они игают с подарками, и лакомятся угощениями. Гости смогли увидеть, как ведут себя животные в момент потребления пищи. Также можно было послушать интересные и познавательные рассказы от сотрудников Центра экологического образования.
В этом году кампания по сбору тыквы прошла с неимоверным успехом. Даров осени принесли так много, что их хватит животным и на завтрак, и на обед, и на ужин. И даже на ночной перекус! И если сосчитать все тыквы, то их получится в районе 8 000 тысяч. Это рекорд! Этим количеством можно накормить 25 слонов, и даже страшно подумать – сколько мышей!
Поторопитесь! Праздник тыквы - в самом разгаре! 🎃🎃🎃🤩Опубликовано Таллиннский зоопарк Суббота, 31 октября 2020 г.
Выращивали и привозили тыквы для животных добрые люди и организации со всех концов Эстонии – детсады, школы, сообщества, селяне и горожане. Огромную работу по сбору и доставке плодов проделал наш добрый партнер – курьерская фирма DPD Eesti AS.