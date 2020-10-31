Женщина в возрасте 120 лет излечилась от коронавируса

Спустя две недели тест на COVID-19 долгожительницы показал отрицательный результат, сообщает Пятый канал.
Долгожительница Менидже Энджю в возрасте 120 лет излечилась от коронавируса. Женщина проживает в деревне Ортабаг в районе Улудере в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. При первых признаках COVID-19 она была немедленно доставлена в больницу, где находилась под пристальным вниманием медиков. В результате ей удалось справиться с болезнью через две недели. После 14-дневного лечения, ест пациентки на коронавирус показал отрицательный результат.
Несмотря на то, что в настоящий момент Менидже Энджю выписана из госпиталя, врачи будут продолжать контролировать ее здоровье.
– отметила Билим Кехья Акджан.
Согласно больничным записям, у женщины 12 детей и более 100 внуков, сообщает турецкое издание Hurriyet. Однако важно отметить, что возраст не подтвержден документально. О нем свидетельствует лишь данные местных СМИ.