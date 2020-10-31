Сб, 31.10.2020
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Женщина в возрасте 120 лет излечилась от коронавируса

Снимок иллюстративный

ФОТО: Shutterstock

Спустя две недели тест на COVID-19 долгожительницы показал отрицательный результат, сообщает Пятый канал.

Долгожительница Менидже Энджю в возрасте 120 лет излечилась от коронавируса.  Женщина проживает в деревне Ортабаг в районе Улудере в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. При первых признаках COVID-19 она была немедленно доставлена в больницу, где находилась под пристальным вниманием медиков. В результате ей удалось справиться с болезнью через две недели. После 14-дневного лечения, ест пациентки на коронавирус показал отрицательный результат.

Несмотря на то, что в настоящий момент Менидже Энджю выписана из госпиталя, врачи будут продолжать контролировать ее здоровье.

Хотя она выздоровела и выписалась из больницы, мы намерены уделять больше внимания ее здоровью в предстоящий период,

– отметила Билим Кехья Акджан. 

Согласно больничным записям, у женщины 12 детей и более 100 внуков, сообщает турецкое издание  Hurriyet. Однако важно отметить, что возраст не подтвержден документально. О нем свидетельствует лишь данные местных СМИ.

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