Женщина в возрасте 120 лет излечилась от коронавируса

Долгожительница Менидже Энджю в возрасте 120 лет излечилась от коронавируса. Женщина проживает в деревне Ортабаг в районе Улудере в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. При первых признаках COVID-19 она была немедленно доставлена в больницу, где находилась под пристальным вниманием медиков. В результате ей удалось справиться с болезнью через две недели. После 14-дневного лечения, ест пациентки на коронавирус показал отрицательный результат.