ВИДЕО ⟩ Мрачные тоннели Астангу в Таллинне. Что произошло, когда в тоннеле погасли фонари?

Еще в начале прошлого века, здесь, в толще известняка, на окраине Таллинна, были проделаны огромные туннели, где должны были складироваться снаряды и боеприпасы. В советское время на Астангу была военная база. А сейчас это пустынная территория, где среди деревьев скрыты заброшенные строения и огромные тоннели. Об этих тоннелях ходит множество разных слухов и легенд.