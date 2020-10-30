Пт, 30.10.2020
Новинка в отделе выпечки в Selver развеселила пользователей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

СКАНДАЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ⟩ «Совсем оборзели»: звезды обрушились на Первый Канал

Александра Будникова

ФОТО: скриншот с youtube.com

Публичные россияне, раскритиковавшие шоу «Голос» за предполагаемое кумовство, прокомментировали угрозы Первого канала подать на них суд.

Они заявили, что не боятся разбирательств и готовы повторить свои заявления, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее, как сообщал «Рамблер», политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказались о продюсерах шоу «Голос». Поводом для критики стало выступление дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения.

При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей. Сурайкин, Садальский и Соседов сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть.

Впоследствии сотрудники Первого канала заявили о подготовке исков в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Телевизионщики подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.  «Они совсем оборзели!?» - прокомментировал новости музыкальный критик Сергей Соседов.

Он напомнил, что Конституция дает ему право свободно выражать свое мнение. Он подчеркнул, что говорит то, что думает, и выразил готовность повторить свои высказывания в суде. Соседов подчеркнул, что ни гендиректор Первого канала Константин Эрнст, ни продюсер «Голоса» Юрий Аксюта не являются «господом Богом», поэтому в справедливости принимаемых решений на программе у него нет никакой уверенности. «Ой, да пускай судятся! Почту за честь!» - коротко прокомментировал ситуацию актер Станислав Садальский.

НАВЕРХ
Back