СКАНДАЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ⟩ «Совсем оборзели»: звезды обрушились на Первый Канал

Они заявили, что не боятся разбирательств и готовы повторить свои заявления, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее, как сообщал «Рамблер», политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказались о продюсерах шоу «Голос». Поводом для критики стало выступление дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения.

При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей. Сурайкин, Садальский и Соседов сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть.

Впоследствии сотрудники Первого канала заявили о подготовке исков в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Телевизионщики подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений. «Они совсем оборзели!?» - прокомментировал новости музыкальный критик Сергей Соседов.