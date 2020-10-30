ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Всемирно известный маг женится на эстонской певице

Певица Кети Уйбомяги объявила в своем Instagram о помолвке. Предложение сделал ее возлюбленный Анзор Одишария, который стал прославился в Эстонии благодаря программе "Эстонская битва экстрасенсов".
Кети рассказала, что помолвка состоялась еще в сентябре, но пара решила сохранить это событие в тайне на некоторое время, чтобы насладиться моментом.
Кети и Анзор познакомились на съемках программы в феврале этого года, победителем которой стал Одишария, а одной из ведущих - Уйбомяги.
Некоторое время спустя их отношениям предстояла настоящая проверка на прочность из-за пандемии - молодые люди были в разлуке целых пять месяцев и смогли воссоединиться лишь в августе.