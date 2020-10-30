ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Всемирно известный маг женится на эстонской певице

Кети рассказала, что помолвка состоялась еще в сентябре, но пара решила сохранить это событие в тайне на некоторое время, чтобы насладиться моментом.

Кети и Анзор познакомились на съемках программы в феврале этого года, победителем которой стал Одишария, а одной из ведущих - Уйбомяги.