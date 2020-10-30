Пт, 30.10.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Всемирно известный маг женится на эстонской певице

Anzori ja Kethi.

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Певица Кети Уйбомяги объявила в своем Instagram о помолвке. Предложение сделал ее возлюбленный Анзор Одишария, который стал прославился в Эстонии благодаря программе "Эстонская битва экстрасенсов".

Кети рассказала, что помолвка состоялась еще в сентябре, но пара решила сохранить это событие в тайне на некоторое время, чтобы насладиться моментом.

Кети и Анзор познакомились на съемках программы в феврале этого года, победителем которой стал Одишария, а одной из ведущих - Уйбомяги.

Некоторое время спустя их отношениям предстояла настоящая проверка на прочность из-за пандемии - молодые люди были в разлуке целых пять месяцев и смогли воссоединиться лишь в августе.

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