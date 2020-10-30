ШОК ⟩ Самая успешная эстонская модель Беатриче вновь развелась. Что пошло не так?

«Полтора года назад мы решили попробовать начать все заново... Но мы прошли наш путь, и ранее я уже говорила, что для меня партнерство длится до определенного времени», - откровенно делится Беатриче в интервью журналу Anne & Stiil, пишет Õhtuleht .

Это был пятый брак Беатриче. Беатриче и Эд начали появляться на публике вместе весной 2011 года. К началу лета уже распространилась информация о разводе Беатриче и ее тогдашнего мужа ди-джея Прийта Куусика. В сентябре того же года писали, что владелица модельной агентуры вышла замуж за Эда. Никто из них слухи не подтверждал, но реестр регистрации брака подтвердил, что 14 июля они действительно официально поженились. Стоит отметить, что Беатриче старше Эда на 12 лет.

«А потом нам нужно двигаться дальше, потому что нам обоим нужно сделать что-то еще в жизни. Мы решили, что нам нужно отпустить друг друга»,

Последнее время у Беатриче происходила череда неуда и 2020 год отыгрался на ней по полной. Сначала умер ее отец, затем Беатриче сломала ногу, а под конец года рассталась с мужем. Кто знает, но ведь не даром говорят, что просто так, на ровном месте ноги так жутко не ломаются, а это знак, что идешь не туда.

Как вы думаете, дорогие читатели, может сама Вселенная подавала, тем самым, Беатриче знаки, что она не на том пути? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Беатриче начала жить с мужчиной - отцом ее дочери Симоны Харитон - с 16 лет. Далее она была в браке с успешным предпринимателем Олегом Белокрыловым, но после того, как его посадили в тюрьму, вышла замуж за Рауля Андерссона. Вместе с Раулем пара обзавелась шикарными апартаментами 160 м2 на улице Роозикрантси, а также он выделил деньги на создание модельной агентуры MASS. В 1999 году Олег вышел из тюрьмы и даже какое-то время проживал с Беатриче и ее тогдашним супругом на одной площади просторных апартаментов.

Долго не выдержав такой жизни, Беатриче сбежала в Нью Йорк, где познакомилась с диджеем Прийтом Куузиком, в последствии вышла за него замуж и пара вернулась в Эстонию.



На просьбу прокомментировать ситуацию касательно развода с Эдом Лабетски, Беатриче отказалась, сославшись на то, что они не комментируют эти вещи.