ФОТО ⟩ Самая горячая звезда реслинга выступит в Таллинне: об Эстонии знает только благодаря «Евровидению»

Британская звезда реслинга рассказала, что занялась борьбой сразу после окончания художественного факультета в 2010 году.

«Я всегда интересовался реслингом, стать борцом было моей мечтой. В школе я занималась карате и другими боевыми искусствами. Я вообще очень хороша в спорте. В моей школе я была номером один почти во всех видах спорта. Для меня реслинг - это спорт и образ жизни».

Хайди Катрина уложила соперницу на лопатки ФОТО: Marko Simonen

Коронавирус не сильно повлиял на жизнь красавицы-борца, ведь в начале года она получила травму, что не позволило бы ей тренироваться в полную силу весной и летом.

«Пандемия коронавируса, скорее, дала мне дополнительное время для восстановления после травмы, полученной еще в начале года», - рассказала Катрина.

Хайди Катриу можно будет увидеть в Таллинне уже в эту субботу ФОТО: Marko Simonen

Цель британской женщины-рестлера - быть официальным лицом борцовского мира. «Цель моя быть лучшим спортсменом в этой области в мире. И также внести вклад в раскрутку боевых искусств и в их популяризацию.

Ни одного известного эстонского спортсмена Катрина назвать не может. «Об Эстонии я знаю только благодаря "Евровидению", больше ничего об этой стране я не знаю. Слышала, что Эстония - очень красивая страна. Верю, что здесь будет классно», - рассказала спортсменка, впервые собирающаяся в нашу страну.