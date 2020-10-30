Пт, 30.10.2020
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ФОТО ⟩ Самая горячая звезда реслинга выступит в Таллинне: об Эстонии знает только благодаря «Евровидению»

Британская звезда реслинга Хейди Катрина с противницей

ФОТО: Marko Simonen

Британская звезда рестлинга Хайди Катрина выступит на RagnaRock и примет участие в реслинг-шоу в Таллинне в Rock Cafe в предстоящую субботу. 31-летняя британка последние десять лет занимается профессиональной борьбой.  

Британская звезда реслинга рассказала, что занялась борьбой сразу после окончания художественного факультета в 2010 году.

«Я всегда интересовался реслингом, стать борцом было моей мечтой. В школе я занималась карате и другими боевыми искусствами. Я вообще очень хороша в спорте. В моей школе я была номером один почти во всех видах спорта. Для меня реслинг - это спорт и образ жизни».

Хайди Катрина уложила соперницу на лопатки

ФОТО: Marko Simonen

Коронавирус не сильно повлиял на жизнь красавицы-борца, ведь в начале года она получила травму, что не позволило бы ей тренироваться в полную силу весной и летом.

«Пандемия коронавируса, скорее, дала мне дополнительное время для восстановления после травмы, полученной еще в начале года», - рассказала Катрина. 

Хайди Катриу можно будет увидеть в Таллинне уже в эту субботу

ФОТО: Marko Simonen

Цель британской женщины-рестлера - быть официальным лицом борцовского мира. «Цель моя быть лучшим спортсменом в этой области в мире. И также внести вклад в раскрутку боевых искусств и в их популяризацию. 

Ни одного известного эстонского спортсмена Катрина назвать не может. «Об Эстонии я знаю только благодаря "Евровидению", больше ничего об этой стране я не знаю. Слышала, что Эстония - очень красивая страна. Верю, что здесь будет классно», - рассказала спортсменка, впервые собирающаяся в нашу страну. 

«Еще знаю, что на субботнем мероприятии выступит метал-группа из Эстонии (Metsatöll - Прим.ред.), я всю жизнь была фанаткой хеви-метал, поэтому уверена, что будет весело!» - добавила она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techno Terror

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