АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ А вы помните Таллиннскую телебашню такой? Какой она была в советские годы и в начале строительства

Столицей летних Олимпийских игр 1980 года была выбрана Москва, а в Таллинне, в рамках Олимпиады, была организована парусная регата. Телебашня была включена в список олимпийских объектов, что гарантировало ей «зеленый свет» для получения необходимой аппаратуры. Поэтому аппаратура, изначально предназначенная для Вильнюсской телебашни, была смонтирована в Таллинне, и Таллиннская телебашня вступила в строй вовремя, а Вильнюсская ― с задержкой около года. Строительство телебашни началось в 1975 году, и было закончено в срок. Оно продолжалось немногим менее пяти лет.

Самое высокое в Эстонии 314-метровое сооружение было торжественно открыто 11 июля 1980 года в присутствии всей тогдашней номенклатуры. Реалии советского времени оживают в воспоминаниях одного из бывших работников телебашни Игоря Лукаса: «Хотя к Олимпиаде всё вроде бы заработало, /…/ на следующий же день отключили воду и до следующей весны туалет превратился в сухой сортир».

Башня быстро стала популярным местом проведения досуга. Здесь отмечали как официальные, так и семейные праздники.

Таллиннская телебашня ― один из важнейших символов восстановления независимости Эстонии, поскольку здесь прошел ряд событий, связанных с принятием 20 августа 1991 года постановления Верховного Совета Эстонской ССР «О государственной независимости Эстонии». Послушайте запись 1991 года интервью Харри Тийдо с защитниками телебашни, которые находились здесь и защищали башню в то переломное время.

Расположенная на высоте 175 метров смотровая платформа была открыта для посещения до 26 ноября 2007 года, после чего она закрылась из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности. Телебашня открылась вновь после ее полной реновации 4 апреля 2012 года.

Так выглядело кафе на 21-м этаже в апреле 1985 года

По замыслу архитекторов был построен новый вход, который придает сооружению еще большую монументальность, при этом не заслоняя вид на башню. Кроме того, на 22 этаже впервые была учреждена самая высокая в Северной Европе открытая смотровая платформа (175 метров), оформлена современная интерактивная экспозиция и основательно модернизированы общественные помещения. Свои двери также распахнул самый высокий в Северной Европе ресторан .

А это кафе еще раньше. В 1981 году, практически сразу же после открытия Таллиннской телебашни

ИСТОРИЯ ТЕЛЕБАШНИ В ДАТАХ

30.09.1975

Закладка краеугольного камня.

В строительстве Таллиннской телебашни участвовало 32 строительных предприятия. Перед проектировщиками стояли две сложные задачи: выбор типа конструкции и места возведения башни. Конструктивно башня состоит из трех элементов: фундамента, железобетонного ствола высотой 190 м и 124-метровой стальной антенны. На высоте между 150 и 182 метрами располагается надстройка диаметром 38 метров.

05.1977

Строительство железобетонного ствола. При строительстве башни был использован ряд новых технических решений. При строительстве железобетонного ствола применялся метод скользящей опалубки: устанавливали опалубку высотой 2,5 метра, затем монтировали арматуру и заливали бетоном.

Использовался бетон марки M-400 на основе сланцевого портланд-цемента, разработанный в Таллиннском политехническом институте под руководством профессора Вернера Кикаса. Всего было уложено 17 500 тонн бетона и 330 км арматуры. Общий вес телебашни составил около 20 000 тонн. Лестница в бетонной части сооружения насчитывает 1050 ступеней.

13.06.1978

Башня достигает проектной высоты 314 м. Помимо ветра на нее воздействует солнечное тепло, вследствие чего вершина телебашни выписывает своеобразные кривые. Допустимые отклонения от вертикали под воздействием ветра для смотровой платформы составляют 0,9 м, для вершины – 1,5 м.

30.10.1978

Подъем каркаса верхней части башни. Металлический каркас верхней оболочки башни весом более 120 тонн был собран вокруг ствола башни на земле, после чего поднят на высоту 170 м. Смотровая платформа диаметром 38 метров располагается на высоте 170 м.

04.1980

Бригадир Вяйно Саар предотвращает катастрофу. По халатности сварщика загорелись кабели в шахте ствола башни, огонь быстро распространялся и угрожал расплавить ее металлические элементы. Саар в последний момент сумел перерубить горящие кабели.

11.07.1980

Официальное открытие Таллиннской телебашни.

20.12.1979

Первый сигнал с башни передан в эфир.

22.07.1980

Проведение парусной регаты летних Олимпийских игр с 22.07.1980 по 01.08.1980 г. Одним из многих сооружений, построенных в Таллинне к этому событию, стала также новая телебашня.

19.08.1991

Августовский путч в Москве. В ходе произошедшей в Советском Союзе попытки государственного переворота заговорщики, образовавшие самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению, попытались насильственным путем сместить Михаила Горбачева с поста президента СССР, чем положить конец его либеральной политике перестройки.

20.08.1991

Непосредственно до наступления полуночи Верховный Совет Эстонской ССР принял постановление о выходе Эстонии из состава СССР и восстановлении ее независимости. Ранним утром 21 августа советские десантники предприняли попытку захвата Таллиннской телебашни. На защиту башни собрались люди со всей Эстонии. Горстка вооруженных защитников независимой Эстонии закрылась в верхних помещениях телебашни.

20.11.2007

Смотровая платформа на высоте 170 метров закрывается для посещения как несоответствующая требованиям противопожарной безопасности.

2009

Принято решение о реновации башни.

2010

В мае начаты строительные работы.

05.2012

После основательной реновации легендарная Таллиннская телебашня вновь открывается для посетителей. Телебашня становится центром разнообразных развлечений как для взрослых, так и для детей; в ней также открывается футуристическая экспозиция, посвященная самым известным достижениям Эстонии, и открывает свои двери самый высокий в Северной Европе ресторан.

11.07.2012

С 11.07.2012 года Телебашня ежегодно отмечает свой день рождения. В этот же день состоялись также Base Jump Boogie, т.е. прыжки с парашютом с телебашни. Телебашня – одно из немногих в мире сооружений, где официально разрешено заниматься этим экстремальным хобби, благодаря чему здесь собралась элита бейсджамперов из 20 стран мира; при этом самые дальние участники приехали из Колумбии и Австралии.

01.2013

С 1 января 2013 г. Таллиннская телебашня стала официальным членом именитой федерации The World Federation of Great Towers (Всемирная федерация высотных сооружений). Условием членства в федерации является открытость для посещения, т.е. одной лишь высоты недостаточно. Самым высоким сооружением, зарегистрированным в федерации, является небоскреб Burj Kalifa (828 метров). Таллиннская телебашня (314 метров) занимает 19 место среди 40 членов федерации и заодно является самой высокой в Северной Европе башней, открытой для посещения.

21.01.2013

В 12.00 в Таллиннской башне был представлен первый эстонский спутник ESTCube-1. Тогда в первый и последний раз представилась возможность воочию увидеть спутник, который должен был быть запущен в космос в апреле того же года. Вечером того же дня спутник отправился на европейский космодром во Французской Гвиане. С этого момента Эстония вошла в число космических государств.

11.06.2013

На Таллиннской телебашне открылся уникальный для прибалтийских и североевропейских стран аттракцион «Хождение по краю». Отныне можно повысить уровень адреналина в крови, пройдясь по краю самой высокой в Северной Европе открытой платформе, расположенной на 22 этаже телебашни (175 м).

2014

С 2014 года забег по лестнице Таллиннской телебашни (Tallinn TV Tower Run) в качестве соревнований Premium Race включен в мировой чемпионат по забегам по лестнице, а также в список WFGT (World Federation of Great Towers) Towerrunning Challenge. 30 самых быстрых бегунов – мужчин и женщин – набирают здесь очки в рамках мирового чемпионата. Соревнования проводятся на башнях, представляющих не менее чем 8 стран из различных частей света. Лучшее время в забеге по лестницам телебашни 5 апреля 2015 года показал чемпион мира Пётр Лободзински (04 мин.29 сек.).