ГОРЬКО! ⟩ Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Избранником знаменитости стал сын грузинского предпринимателя Георгий Начкебия. В прошлом он работал в звукозаписывающей компании Максима Фадеева MALFA и был концертным директором Ольги.

Закрытая свадьба прошла в Австрии, в маленьком городе, расположенном недалеко от Вены. Австрию выбрали не случайно, как сообщила Серябкина, это вторая родина мужа. Vogue побывал на свадьбе звезды и опубликовал целый фотосет молодоженов.

Отметим, что СМИ приписывали Серябкиной роман с Фадеевым. На связь женатого продюсера и певицы намекнули экс-солистка группы Serebro Елена Темникова и исполнительница Наргиз Закирова.

Серябкина и Фадеев не раз опровергали эти слухи. Продюсер рассказал, что из-за сплетен пострадали его отношения с женой. "Мы должны были объясняться перед близкими", – поделился он.