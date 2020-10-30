КТО ПОМНИТ? ⟩ Что можно было купить на один рубль в СССР

В блоге Кунсткамера Натальи Трубиновской на zen.yandex.ru опубликована статья о том, как в 70-е и 80-е годы можно было развлечься на один рубль и что можно было купить на эти деньги. Автор статьи - Константин Федоров.
Маленькая по сравнению с современными деньгами, желтоватого цвета бумажка или тяжелый металлический «юбилейный», это – советский рубль. Не деньги – скажете вы? Да, сейчас это действительно «не деньги» даже для коллекционеров – слишком еще мало времени прошло с тех пор, как перестали выпускаться советские рубли. Но несколько десятилетий назад...
Детское счастье
«Вот тебе рубль – и ни в чем себе не отказывай!» Когда мы в детстве слышали подобную фразу от своих родителей, нас переполнял восторг и радость – целый рубль! Перед нами открывались удивительные возможности и развертывались новые горизонты (особенно, если впереди выходной день или каникулы).
Итак, какие же такие возможности открывались перед подростком 1970-х – середины 1980-х годов, получившим в подарок от родителей «обязательный к приему на всей территории СССР» (так было написано на обороте), всегда с одной и той же датой выпуска (1961 год) полноценный советский рубль? Давайте сейчас вместе его и потратим.
Для начала сядем на трамвай (3 копейки) и отправимся в ближайший кинотеатр, где идут, ну, скажем, «Пираты ХХ века». Утренний сеанс – 10 копеек за билет (в провинциальных городках можно было сходить кино за пятачок). Попутно выпьем стакан газировки с сиропом – 3 копейки, и съедим «молочное» мороженое – еще 11 копеек.
До начала сеанса еще есть время? Отлично! В холле кинотеатра стоят игровые автоматы «Союзаттракциона»: «Морской бой», «Танкодром», «Мишень», «Городки», «Воздушный бой»… Отпускаем 15 копеек в щель и начинаем топить корабли и сбивать самолеты. А на некоторых автоматах, например, «Настольный хоккей» или «Баскетбол» за те же 15 копеек можно было сыграть уже вдвоем и даже пара на пару.
Итак, после посещения кино, если мы, конечно, не спустили все деньги на автоматы, а сыграли всего пару раз, у нас в кармане осталось еще 43 копейки. Зайдем в кондитерскую и купим себе два пирожных «картошка» (по 15 копеек) и стакан березового сока (10 копеек). Итого у нас осталось 3 копейки – как раз, чтобы вернуться на трамвае домой.
В центральном парке музыка играет
Если в кинотеатрах нет ничего интересного, то можно отправиться в тир – 3 копейки выстрел. На один рубль можно настреляться так, что на пневматическую винтовку потом еще долго смотреть не захочется. А то можно еще сходить в зоопарк. Взрослый билет – 20 копеек, детский – 5 копеек.
Хороший вариант отдыха – посетить аттракционы: карусели, колесо обозрения, гигантские качели… Все, что душе угодно, начиная от простеньких и спокойных детских каруселек «Грибок» с лошадками, слониками и жирафиками, и до откровенно бодрящего бешено вращающегося колеса «Сюрприз» (детям до 16 лет), откуда доносятся крики и визги вполне взрослых людей, служившие лучшей рекламой этого аттракциона. Стоило все это удовольствие от 10 до 20 копеек в зависимости от возраста посетителей.
Самым дорогим – 25 копеек – считался автодром с электрическими машинками, на которых можно было совершенно безопасно врезаться друг в друга. Хотя на таких машинках далеко не уедешь, все равно у этого аттракциона всегда были очереди.
Задержались на каруселях, а родители дома волнуются? Позвоните им из ближайшего телефона-автомата, звонок стоит 2 копейки и разговаривать можно сколько угодно долго.
А если с ветерком?
Теперь предположим, что вы – человек в возрасте, и потому всякие качели-карусели вас уже мало привлекают. В таком случае на один рубль вместо каруселей вы можете себе позволить прокатиться на такси: 20 копеек – посадка и по 10 копеек за каждый километр пути. Если вы, скажем, житель Ленинграда, то этих денег вам хватит, чтобы проехать весь Невский проспект из конца в конец, еще и на мороженое останется.
Если же вы считаете, что такси вам не по карману, то к вашим услугам пусть и недостаточно комфортный, но удивительно дешевый общественный транспорт. Поездка в трамвае, как мы уже говорили, 3 копейки, в троллейбусе – 4, в автобусе и метро (в тех городах, где оно было) – 5 копеек в любой конец. На метро за пятачок можно было хоть целый день кататься вплоть до закрытия метрополитена – никто вам слова не скажет.
В некоторых городах редко, но встречались маршрутные такси «Раф-Латвия». Поездка в них стоила 15 копеек. А вот если вы решили сэкономить на оплате, скажем, трамвая и попались кондуктору, то вам придется заплатить штраф – тот самый рубль. Но лучше все-таки его потратить на единый трамвайный проездной билет сроком на один месяц.
У вас есть свой автомобиль? Это прекрасно! Ведь в 1970-х годах бензин А-76 стоил 75 копеек, а АИ-93 – один рубль за 10 литров! А о пробках на дорогах тогда никто и слыхом не слыхивал. Залили себе бензина на один рубль и на сто километров вам его с лихвой хватит.
Если же ваш автомобиль довольствуется 76-м бензином, то в любом колхозе вам его продадут (правда, из-под полы) целую бочку – ровно за рубль.
Отдохнуть по-взрослому
Не хотите бессмысленно кататься по городу? Можно отдохнуть «по-взрослому» – купить себе бутылку грузинского вина «Ркацетели» за 94 копейки или две бутылки «Жигулевского» пива по 37 копеек, причем бутылку потом сдать обратно и получить за нее 12 копеек. Плюс пачка папирос «Беломорканал» – 25 штук за 22 копейки, да коробок спичек – еще одна копейка.
Если же требовалось «пустить пыль в глаза», то за рубль можно было приобрести пачку сигарет «Мальборо», производившихся в то время Кишиневе. Или оплатить одно койко-место на одни сутки в курортном городке в разгар пляжного сезона.
На один рубль можно было один раз очень плотно пообедать в советской столовой. Если столовая заводская, то – два раза, а если студенческая, то – три и даже четыре. А еще лучше - купить в ближайшей пышечной полную тарелку щедро посыпанных сахарной пудрой пышек – по 5 копеек штука, и запить их чаем с сахаром – 3 копейки стакан.
Если вы сыты, то можно неоднократно позаботиться о своей внешности и пять раз сходить в парикмахерскую – простая мужская стрижка-канадка стоила 20 копеек.
Можно посидеть с компанией на вечернем сеансе кинофильма – 20 копеек за билет, или одному, но уже в театре. Правда, на визит в столичные театры со «звездными» как сейчас говорят, актерами, рубля уже не хватило бы. Зато для посещения сразу нескольких ленинградских или московских музеев этой суммы вполне было достаточно.
Рубль - это…
Считавшие каждую копейку советские домохозяйки никогда не скажут, что рубль - это не деньги. Ведь на него можно было купить десяток яиц (90 копеек) или килограмм сахара (88 копеек). 6-7 килограммов арбузов в сезон – это в столицах, а где-нибудь в теплых краях, на рубль вам и все 20 килограммов отвесят, еще и спасибо скажут.
Хотите выращивать кур? Колхозные трехдневные цыплята стоили по пять копеек за штуку. На рубль можно купить два десятка цыплят и в вашем подсобном хозяйстве уже через три месяца будут разгуливать солидные «мясные» куры по 1,5- 2 килограмма весом.
Рубль - это полкило вареной колбасы или четверть кило сервелата, или триста граммов сыра «Российский»; 10 килограммов картошки или пять – помидоров (в сезон).
Рубль в качестве «взятки» аккуратно вкладывали в карман сантехнику, чтобы он починил протекающий кран «как надо». Рубль - это оплата по счетчику 25 киловатт электроэнергии, если у вас газовая плита или 50 киловатт – если электрическая.
Один рубль - это полная оплата ЖКХ однокомнатной квартиры за неделю (без электричества) или 20 дней услуг государственной телефонной службы, или оплаченный на неделю школьный завтрак. Рубль - это полсотни ученических тетрадей с вложенной внутрь промокашкой или шесть часов занятий в бассейне.
Ну и кто после этого скажет, что рубль – не деньги?