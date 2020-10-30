КТО ПОМНИТ? ⟩ Что можно было купить на один рубль в СССР

Самым дорогим – 25 копеек – считался автодром с электрическими машинками, на которых можно было совершенно безопасно врезаться друг в друга. Хотя на таких машинках далеко не уедешь, все равно у этого аттракциона всегда были очереди.

Задержались на каруселях, а родители дома волнуются? Позвоните им из ближайшего телефона-автомата, звонок стоит 2 копейки и разговаривать можно сколько угодно долго.

А если с ветерком?

Теперь предположим, что вы – человек в возрасте, и потому всякие качели-карусели вас уже мало привлекают. В таком случае на один рубль вместо каруселей вы можете себе позволить прокатиться на такси: 20 копеек – посадка и по 10 копеек за каждый километр пути. Если вы, скажем, житель Ленинграда, то этих денег вам хватит, чтобы проехать весь Невский проспект из конца в конец, еще и на мороженое останется.

Если же вы считаете, что такси вам не по карману, то к вашим услугам пусть и недостаточно комфортный, но удивительно дешевый общественный транспорт. Поездка в трамвае, как мы уже говорили, 3 копейки, в троллейбусе – 4, в автобусе и метро (в тех городах, где оно было) – 5 копеек в любой конец. На метро за пятачок можно было хоть целый день кататься вплоть до закрытия метрополитена – никто вам слова не скажет.

Такие желтенькие "Икарусы" бегали по всем большим городам СССР ФОТО: скриншот видео

В некоторых городах редко, но встречались маршрутные такси «Раф-Латвия». Поездка в них стоила 15 копеек. А вот если вы решили сэкономить на оплате, скажем, трамвая и попались кондуктору, то вам придется заплатить штраф – тот самый рубль. Но лучше все-таки его потратить на единый трамвайный проездной билет сроком на один месяц.

У вас есть свой автомобиль? Это прекрасно! Ведь в 1970-х годах бензин А-76 стоил 75 копеек, а АИ-93 – один рубль за 10 литров! А о пробках на дорогах тогда никто и слыхом не слыхивал. Залили себе бензина на один рубль и на сто километров вам его с лихвой хватит.

Если же ваш автомобиль довольствуется 76-м бензином, то в любом колхозе вам его продадут (правда, из-под полы) целую бочку – ровно за рубль.

Отдохнуть по-взрослому

Не хотите бессмысленно кататься по городу? Можно отдохнуть «по-взрослому» – купить себе бутылку грузинского вина «Ркацетели» за 94 копейки или две бутылки «Жигулевского» пива по 37 копеек, причем бутылку потом сдать обратно и получить за нее 12 копеек. Плюс пачка папирос «Беломорканал» – 25 штук за 22 копейки, да коробок спичек – еще одна копейка.

Если же требовалось «пустить пыль в глаза», то за рубль можно было приобрести пачку сигарет «Мальборо», производившихся в то время Кишиневе. Или оплатить одно койко-место на одни сутки в курортном городке в разгар пляжного сезона.