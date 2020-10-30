СМОТРИТЕ ⟩ Московская группа «#2Маши»: кино про поездку в Таллинн на поезде. Ужасы звездной жизни!

Несмотря на то, что концерт группы был в Таллинне в августе 2019 года, артистки бывали здесь еще раньше - в марте 2018 года, даже не верится, что с того дня прошло уже так много времени. Фильм о их частной поезде в Таллинн вышел зимой 2019 года и только сейчас он нашелся и тут же заинтересовал редакцию. Сюда девчонки добирались на поезде «Балтийский экспресс», о восстановлении работы которого и открытии границ сейчас остается лишь мечтать... как же мы уже соскучились по купе и плацкарту, по фирменному стаканчику для чая и проводницам. Давайте вместе с группой «#2Маши» вспомним, какой могла быть эта поездка, как выглядела еда в вагоне-ресторане российского поезда и каким образом люди себя развлекали во время такой долгой поездки. Видео на Youtube-канале 2Mashi собрало почти 300 тысяч просмотров. Надеемся, что после выхода на Limon.ee, рейтинг видеоролика повысится.

«Документальное кино собственного производства о нашей мартовской поездке в Таллинн в 2018-м. Это не остросюжетный влог. Это не постановка. Это не яркая смена кадров. Это кусочек нашего архива длинною в час. Вероятно, это может быть интересно только тем, кто нас любит и не пренебрегает просмотрами фильмов с затяжными кадрами. Это не модно, не хайпово, не фотошопно и не актуально?Отличный словесный трейлер получился. Можно было просто написать «НЕ СМОТРЕТЬ». Любим вас сильно. Ваши #2Маши», - говорится в подписи к видео.

В России они показали, что свободно гуляют по вокзалу без охраны. В вагоне-ресторане поезда по пути в Таллинн 2 Маши ели яичницу с сосисками, по их словам, самую дорогу в мире. Пили чай и пытались написать слов своего суперхита. В эстонской столице на железнодорожном вокзале их встретил молчаливый водитель и на автомобиле представительского класса Mercedes-Benz довез артисток до их отеля Palace, в котором, кстати, в 2014 году произошла «обнаженная история» . Также в ролике показано, как они гуляют по Таллинну и идут в посольство США, чтобы получить визу в Америку, «потому, что в России с этим всё плохо».

«Знаете, в чем прелесть холодного Таллинна? Он пустой», - сказали #2Маши и пошли в эстонской столице в Музей пыток. О том, как артистки жили в эстонской столице, как погуляли в баре Sigmund Freud Bar и что в итоге стало с американской визой - смотрите в видеоролике ниже.

«#2Маши» — музыкальный дуэт из Москвы, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх.

Мария Зайцева. Публика знает её по участию в программах «Народный артист» и «Голос». После шоу певицу пригласили в группу «Ассорти», где она проработала до тех пор, пока продюсеры не решили обновить условия контракта и внести в него пункты, запрещающие участницам заводить семьи и рожать детей во время работы в коллективе. Тогда Маша ушла из «Ассорти» и основала проект N.A.O.M.I. В 2009-м она вышла замуж за певца Алексея Гомана, а в 2013-м родила дочь Александрину. По словам певицы, совмещать личную жизнь и работу в шоу-бизнесе оказалось действительно непросто, но она справляется благодаря поддержке родителей и теперь уже бывшего мужа (с Гоманом они расстались через год после рождения ребенка).

Мария Шейх - рэп-исполнительница. Училась на юридическом факультете, но душой стремилась к музыке, писала тексты и мечтала о сцене.

Две Маши познакомились на отдыхе в Таиланде в январе 2014 года и сразу поняли, как похожи их вкусы и интересы. Прославивший группу хит «Теперь нас двое» родился случайно. Бит трека записал друг Маши Шейх — Александр Дедов.

В Эстонии группу больше всего знают по песне «Босая».