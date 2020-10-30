Регина Тодоренко: «Хочу, чтобы мне поставили памятник»

Регина Тодоренко — одна из самых трудолюбивых звезд шоу-бизнеса. Телеведущая снимает собственное шоу, участвует в проектах на ТВ, успевая при этом заботиться о сыне и муже. Амбиций у артистки хоть отбавляй. Так, в новом интервью она рассказала о довольно необычных мечтах.

«Я хочу, чтобы мне поставили памятник и терли ногу на путешествия. Чтобы люди загадывали у моего памятника что-то доброе. Часто бывает такое, что я встречаю в аэропорту людей, которые сразу говорят: «ой, Регина, можно мы вас обнимем на удачу в путешествии». Мне кажется идея с памятником хорошая», — заявила звезда.

Даже беременность не умерила амбиции Регины. Более того, находясь в интересном положении телеведущая продолжала работать, сниматься, придумывать новые шоу. Однако сейчас Тодоренко жалеет, что после родов не уделила достаточно внимания сыну. «В гонке за популярностью я вышла на работу на 15-й день после родов. Я боялась вылететь из обоймы, потерять востребованность. Я все время металась между сыном, мужем, работой. Я считаю, это пока мое главное поражение. Потому что нужно побыть с сыном хотя бы полгода, наладить с ним связь. Конечно, Майкл везде меня сопровождал, мы были на съемках вместе, но это не то», — объяснила Регина.

Конечно, в тот сложный период Тодоренко очень помогал муж Влад Топалов. Влюбленные вместе уже три года и сейчас вовсю мечтают о втором ребенке. При этом Регина никогда не скрывала, что у ее избранника очень сложный характер. Влад бывает вспыльчивым и замкнутым, но она умеет находить к нему подход.

«С Владом действительно сложно найти общий язык. Он тяжелый человек, может нагрубить. Но я на него не обижаюсь. Понимаешь, меня мама так воспитывала. Она внушала, что я самая хорошая, самая лучшая. Я знаю, что когда он мне грубит, он не думает так, просто хочет обидеть. Я позволяю ему уйти в его пещеру, если ему плохо и тяжело. В такие минуты ему просто требуется остыть», — уверена Регина.