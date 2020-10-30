Гороскоп на 30 октября: какие знаки Зодиака будут самыми удачливыми перед Хэллоуином?

Овен

Внешняя обстановка выглядит благоприятной для вас, и начатые вами инициативы пойдут своим чередом. Благодаря проявленной смелости вы можете быть уверены, что уже нашли третий, удачный выход из противоречивой, неожиданной ситуации, связанной с выполнением ваших обязанностей и реализацией долговременных целей. Потратьте день на мысленное наслаждение собственными победами и на избавление от иллюзий, это поможет вам использовать не до конца растраченный боевой запал. Вы можете получить психологическую поддержку от друзей и похвастаться перед ними своими успехами.

Телец

Участие в действиях партнера, заинтересованность в удовлетворении его насущных потребностей уже не так велики. Но, находясь под сильным впечатлением его намерений и совершенных поступков, вы не сразу сумеете расслабиться, сменить настроение на более оптимистичное и легкое. Утро подарит вам возможность пообщаться с друзьями, например - по-приятельски невозмутимо обсудить с ними недавние кипящие страсти. В это время вы также сможете прояснить и понять некоторые аспекты взаимоотношений, которые тревожили вас неопределенностью, недосказанностью, наводили на подозрения.

Близнецы

Рекомендуется позаботиться о самочувствии, о состоянии здоровья в целом, не перегружаться, в том числе и психологически. Но и бездеятельность вам ни к чему: она способна привести к внутренним тревогам, беспокойству, подозрительности, ипохондрии. Вы вполне можете закончить очередной этап повседневной работы, на который уже потрачено немало физических и душевных сил. Но энергия в течение дня будет постепенно уменьшаться. Первая половина дня мало подходит для тех видов деятельности, которые требуют аккуратности, точности, полного спокойствия и трезвости ума.

Рак

Общение с дорогими людьми будет эмоционально насыщенным, интенсивным. Вы почувствуете, что ваша привязанность к ним остра, но изменение в отношениях жизненно важно. В любви актуальной станет физиологическая или материальная сторона. Если вы поссорились, то будете испытывать беспокойство, сомневаться в том, что сказали или сделали, но отойти и смягчиться сможете не сразу. Для тех, кто рожден в середине июля, есть смысл выделить время на отдых, чтобы восстановить душевное и физическое равновесие. Для родителей основным предметом их интереса может стать забота о здоровье детей.

Лев

Общая обстановка в доме может оставаться неспокойной, но при этом новых серьезных потрясений и перемен в быту ждать не следует. И вы, и домочадцы будете скорее склонны переживать то, что уже произошло, чем решитесь на новые инициативы. Женская часть семьи захочет сменить гнев на милость, заботясь о близких. Тот, кто недавно погорячился, смягчится, или попытается выпросить прощение. Однако вулкан будет остывать медленно. Жалейте друг друга, не давайте волю беспочвенной подозрительности, иначе рискуете прожить в подобной атмосфере еще не один день.

Дева