22 января 2002 года полиция решила осмотреть старый деревянный дом на Коплиских линиях. Поступила информация, что там скрывается разыскиваемый 23-летний Алексей Никифоров. Спустя несколько мгновений взорвалась граната, а череда последующих событий вывела следователей на более серьезные преступления.

В марте 2001 года 22-летний Алексей Никифоров (1978 года рождения), нелегально въехал в Эстонию из Псковской области. Он уже отсидел срок в российской тюрьме за кражи. Также, по его словам, он восемь месяцев участвовал в Чеченской войне. Бывшая возлюбленная, давшая позже показания против него, охарактеризовала Никифорова как военного фанатика, для которого оружие было важнее всего на свете.

Никифорова в Эстонию пригласил Василий Матюшкин, с которым они вместе отбывали наказание в тюрьме в Псковской области. Никифоров был приговорен к трем годам лишения свободы за кражу, а после освобождения он поджег дом судьи, который признал его виновным. На момент пересечения границы он уже был объявлен в розыск. В таллиннском районе Копли Никифорова поселил к себе друг Матюшкина Александр «Могила» Ээлранд. Чтобы заработать себе на жизнь, Алексей начал заниматься наркоторговлей.

Первые преступления в Эстони

Ранним утром 15 июня 2001 года Никифоров поджег квартиру на улице Каэвури, разбив кухонное окно и бросив в него канистру с бензином с горящим факелом. В результате пожара было повреждено имущество хозяина квартиры на сумму 2 000 крон (127,82 евро).

Таким же образом в следующую ночь он поджег другую квартиру этого же дома, в результате чего погибли две женщины в квартире. 30-летняя Виктория скончалась на месте от удушья угарным газом, а 31-летняя Татьяна скончалась в больнице в результате ожогов.

Алексей утверждал, что причиной поджога стала ссора во время пьянки несколькими днями ранее, но к обоим поджогам мог быть причастен и Александр Ээлранд. «Могила» стал более известен тем, что сдавал в аренду принадлежащие городу квартиры на Коплиских линиях и даже приходил с угрозами к задолжавшим законным арендаторам. Обе семьи, ставшие жертвами поджога, были клиентами его сомнительного бизнеса.

Местом жительства Никифорова был дом в Копли, откуда он сбежал от полиции с подельником через окно. ФОТО: Politseileht

«Могила», отсидевший 22 года своей жизни за похищения, попытки изнасилования и другие серьезные преступления, приютил Никифорова сразу после его прибытия в Эстонию и обеспечил возможностью заработать на жизнь преступным путем.

Карьера наемного убийцы

В сентябре 2001 года Никифоров, выполняя заказ Василия Матюшкина, выстрелил в лицо азербайджанскому бизнесмену Ханлару Агассиеву около магазина Eks kaubamaja на Мустамяэ-теэ. За это преступление Никифоров получил 15 000 крон (958,67 евро). Сам заказчик убийства скончался в марте 2002 года.

На этом Алексей Никифоров не остановился. Буквально через месяц, в октябре 2001 года он помог убить Юрия Шепетко (по прозвищу Юра Боксер). В ночь на 27 октября Никифоров и Константин Сакун избили Шепетко, а затем вывезли в лес в волости Йыэляхтме. Там Александр Ээлранд убил Шепетко выстрелом в голову. Тело мужчины было найдено спустя девять месяцев.

Следующее преступление должно было состояться в декабре, но, к счастью, оно осталось покушением. Согласно обвинениям Центральной криминальной полиции, предполагаемый лидер азербайджанской преступной группировки Керимханов велел Никифорову убить Рзу Велиева за 5000 долларов. Никифоров напал на Рзу 30 декабря посреди дня на рынке в Ласнамяэ, когда потерпевший сел в машину и собирался отъезжать. Преступнику удалось произвести только один выстрел по машине азербайджанца, после чего пистолет заклинило. Пуля, прошедшая сквозь дверь внутрь салона не попала в Рзу (он жив и по сей день). Велиев отделался небольшим испугом и не подал заявления в полицию. Позже мужчина сообщил следователям, что даже не понял того, что стал жертвой покушения на убийство.

2 марта 2002 года компаньон Никифорова Матюшкин поссорился с Олегом Мартовым и Борисом Демехиным в баре Comandor в Ласнамяэ. Согласно обвинению, последние избили Матюшкина, после чего беспомощный мужчина был отвезен на кладбище Пярнамяэ и брошен на земле. Случайные прохожие вызвали Матюшкину скорую, которого доставили в Мустамяэскую больницу, где он скончался рано утром 4 марта. Летом 2002 года Демехина и Мартового судили за убийство.

Российский паспорт Никифорова, найденный в квартире, дал следователям первую зацепку. ФОТО: Politseileht

Помимо прочего, с сентября 2001 года по январь 2002 года Никифоров занимался героиновым бизнесом и хранил запрещенные вещества по месту своего жительства в Копли.

Напряженная погоня и задержание Никифорова

Самым сложным в поисках Никифорова было то, что этот человек вел себя совершенно нелогично, сообщил тогда комиссар Андрей Овсянкин. «При поиске преступника полиция прорабатывает множество версий того, что и как может делать разыскиваемый человек, и выбирает наиболее логичные. Эта схема не сработала в случае Никифорова».

Днем 22 января 2002 года полиция попыталась проверить документы Никифорова и его подруги-наркоманки в доме № 9 на 1-й линии в Копли. Они оба сбежали через окно. Во дворе на улице Сепа Никифоров бросил в сторону полицейских гранату. К счастью, полицейские в это раз не пострадали.

Отверстия от осколков гранаты, брошенной в полицейских. ФОТО: Politseileht

Вечером 27 марта 2002 года Никифоров был окончательно задержан в троллейбусе № 2. Он оказал сопротивление, под поясом был обнаружен пистолет ТТ. Для быстрого доступа к нему нижняя часть кармана куртки была заранее прорезана.

Трое сотрудников спецподразделения K-komando, задержавшие мужчину в троллейбусе Мустамяэ, какое-то время боролись с преступником прежде чем на него удалось надеть наручники. Во время потасовки Никифоров также укусил одного полицейского.

Никифорова задержали в троллейбусе Руководитель K-komando Лембит Колк вспоминает: «27 марта на стадионе «Лиллекюла» состоялся футбольный матч Эстония-Россия, где некоторые зрители начали бунтовать. K-komando отправились туда, чтобы обуздать футбольных хулиганов. Ребята только вернулись на базу, когда нам сообщили, что на одной из автобусных остановок на бульваре Сыпрузе, может находится Никифоров. Мы решали, как правильно следует его задерживать. По предварительной информации, у него было оружие, также могла быть и граната. Мы сочли, что лучше всего это делать в почти пустом троллейбусе. Трое сотрудников K-komando в гражданской одежде зашли в троллейбус на остановке и сумели приблизиться довольно близко к стоящему Никифорову. Алексея Никифорова взяли за руки и он ничего не мог поделать, однако укусил одного из наших сотрудников через куртку. Затем он попытался сунуть руку в карман, но и из этого ничего не вышло. Позже выяснилось, что нижняя часть кармана куртки была прорезана так, чтобы он мог легко выхватить свой пистолет ТТ из-за пояса и сразу же совершить выстрел прямо через куртку. Пистолет был заряжен, а под поясом Никифорова также нашли охотничий нож. Обычно мы пытаемся задерживать в безлюдном месте, но в этом случае такая тактика была единственным способом подобраться к нему незамеченным и при этом минимизировать риск для окружающих. Я совершенно убежден, что если бы его задерживали на улице, он пустил бы в ход оружие. В троллейбусе у него просто не было шансов». Источник: Politseileht

Заказной убийца стал пожизненным заключенным

В мае 2003 года прокурор Хинге Бранд потребовал для преступника девять лет заключения и штраф в размере 5000 крон (319,56 евро) за покушения на убийство сотрудников полиции, незаконное владения гранатой, пистолета и взрывчатого вещества, изготовления бомбы, избиения его сожительницы и знакомого, угрозы убийства сожительницы и ее дочери, использование поддельного паспорта и торговлей наркотиками.

«Просим учесть, что он по сути сирота и служил в Чечне, где его психика была разрушена», – таким был главный аргумент защиты. Никифоров, который нарушал процесс своим постоянным бормотанием на русском языке, пытался произвести впечатление сумасшедшего, но судебно-психиатрическая экспертиза признала это попыткой элементарной симуляции.

Алексей Никифоров передвигался только с охотничьим ножом и заряженным пистолетом ТТ за поясом. ФОТО: Politseileht

В апреле 2005 года Таллиннский городской суд признал 26-летнего Алексея Никофорова виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению за убийство Ханлара Агассиева, Юрия Шепетко, а также поджог с погибшими на улице Каэвури. На тот момент он стал 34-м пожизненным заключенным в Эстонии.

Находившийся вместе с ним под следствием Александр Эллранд (60 лет) был приговорен судом к десяти годам заключения. Константин Сакун (29), участвовавший в умышленном убийстве, был приговорен судом к пяти годам лишения свободы.

48-летний Велиядин Керимханов, обвиняемый в заказе убийства азербайджанского бизнесмена Рзы Велиева (48), был оправдан судом за отсутствием доказательств. Вина Керимханова основывалась только на показаниях Никифорова на предварительном следствии, от которых он отказался в суде. Рза Велиев также подтвердил в суде, что у него были хорошие отношения с Керимхановым.

В тюрьме Никифоров показал себя не с лучшей стороны, о его насильственных действиях было слышно и после. В 2010 году суд приговорил Никифорова (на тот момент 32 года) к одному году лишения свободы за оскорбление тюремного надзирателя, что было покрыто имеющимся пожизненным заключением.