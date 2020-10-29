Анна Седокова рассказала о знакомстве с женатым Янисом Тиммой

В сентябре этого года 37-летняя Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Пара поженилась буквально через несколько месяцев после того, как Янис сделал Анне предложение руки и сердца, пишет Экспресс газета.
При этом пара вместе чуть больше года, но их отношения развивались стремительно. Певица и баскетболист познакомились случайно в баре Анны, где проходило закрытое мероприятие. Там Анна также представляла свою коллекцию одежды, которую Янис не собирался покупать.
Случилась забавная ситуация. Одна из наших сотрудниц презентовала Янису свитшот моей марки. А он, как оказалось, собирался отправиться из бара с девушками по клубам и брать его не собирался. И вот я вижу, как какой-то парень кладет мой свитшот на стойку бара со словами: “Я его потом заберу”. Меня так возмутило, что один из гостей раскидывается плодами моего труда!
— вспоминает Седокова в интервью Woman`s Day.
В итоге Тимма забрал свитшот и на следующий день выложил в свой микроблог видео, на котором позирует в нем. Анна была рада, что ее одежда пришлась по вкусу Янису, они начали общаться в Сети, а Тимма в скором времени активно приглашал Анну на свидания, хотя певица долго ему отказывала.
Ситуацию осложняло то, что Янис на тот момент был женат, у него подрастал маленький ребенок. Громкий развод спортсмена Анна комментировать не хочет.