Анна Седокова рассказала о знакомстве с женатым Янисом Тиммой

Случилась забавная ситуация. Одна из наших сотрудниц презентовала Янису свитшот моей марки. А он, как оказалось, собирался отправиться из бара с девушками по клубам и брать его не собирался. И вот я вижу, как какой-то парень кладет мой свитшот на стойку бара со словами: “Я его потом заберу”. Меня так возмутило, что один из гостей раскидывается плодами моего труда!