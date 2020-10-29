Чт, 29.10.2020
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«Маленькая опасность»: Настю Ивлееву не признали на детском фото

Настя Ивлеева

ФОТО: Скриншот с видео

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram действительно редким снимком. Она показала свое детское фото. Темноволосая девочка с ярко-голубым бантом задумчиво смотрит в кадр — звезду «Орла и Решки» признали немногие, пишет Пятый канал.

Вообще не узнать, да?

— написала Ивлеева.

Фото смутило даже ее близких друзей. Лучшая подруга и соведущая по трэвел-шоу Юлия Коваль не смогла разглядеть в девочке на фото знакомые черты.

«Это точно ты?» — спросила она.

«Да брат! Те же грустные и задумчивые глазища», — пошутила в ответ Ивлеева с другого своего аккаунта.

Поклонники жены рэпера Элджея также не смогли определиться, похожа Ивлеева на себя в детстве или нет. 

«Оказывается, вот какой у тебя цвет волос!»;

«Настю реально не узнать, так изменилась»;

«Маленькая Опасность», — написали они.

Нашлись и те, кто оставил под постом нелестные комментарии.

«Ты такая красивая была — что случилось потом?» — написал один из пользователей.

«Жизнь случилась», — философски ответила блогер.

Настя Ивлеева получила известность, как телеведущая популярного шоу «Орел и Решка». Однако позже она смогла найти аудиторию и в соцсетях. Она успешно развивает свои блоги в Instagram и канал на YouTube. Недавно, благодаря помощи фанатов, она вновь стала ведущей прославившей ее телепередачи.

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