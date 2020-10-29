«Маленькая опасность»: Настю Ивлееву не признали на детском фото

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram действительно редким снимком. Она показала свое детское фото. Темноволосая девочка с ярко-голубым бантом задумчиво смотрит в кадр — звезду «Орла и Решки» признали немногие, пишет Пятый канал.
— написала Ивлеева.
Фото смутило даже ее близких друзей. Лучшая подруга и соведущая по трэвел-шоу Юлия Коваль не смогла разглядеть в девочке на фото знакомые черты.
«Это точно ты?» — спросила она.
«Да брат! Те же грустные и задумчивые глазища», — пошутила в ответ Ивлеева с другого своего аккаунта.
Поклонники жены рэпера Элджея также не смогли определиться, похожа Ивлеева на себя в детстве или нет.
«Оказывается, вот какой у тебя цвет волос!»;
«Настю реально не узнать, так изменилась»;
«Маленькая Опасность», — написали они.
Нашлись и те, кто оставил под постом нелестные комментарии.
«Ты такая красивая была — что случилось потом?» — написал один из пользователей.
«Жизнь случилась», — философски ответила блогер.
Настя Ивлеева получила известность, как телеведущая популярного шоу «Орел и Решка». Однако позже она смогла найти аудиторию и в соцсетях. Она успешно развивает свои блоги в Instagram и канал на YouTube. Недавно, благодаря помощи фанатов, она вновь стала ведущей прославившей ее телепередачи.