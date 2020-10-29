«Маленькая опасность»: Настю Ивлееву не признали на детском фото

Вообще не узнать, да?

— написала Ивлеева.

Фото смутило даже ее близких друзей. Лучшая подруга и соведущая по трэвел-шоу Юлия Коваль не смогла разглядеть в девочке на фото знакомые черты.

«Это точно ты?» — спросила она.

«Да брат! Те же грустные и задумчивые глазища», — пошутила в ответ Ивлеева с другого своего аккаунта.

Поклонники жены рэпера Элджея также не смогли определиться, похожа Ивлеева на себя в детстве или нет.

«Оказывается, вот какой у тебя цвет волос!»;

«Настю реально не узнать, так изменилась»;

«Маленькая Опасность», — написали они.

Нашлись и те, кто оставил под постом нелестные комментарии.

«Ты такая красивая была — что случилось потом?» — написал один из пользователей.

«Жизнь случилась», — философски ответила блогер.