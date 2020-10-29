Стало известно, чем Михаил Ефремов увлекся в СИЗО

На прошедшей неделю назад апелляции актеру смягчили приговор всего на полгода. Теперь он должен провести в колонии общего режима не 8 лет, а 7,5. Сейчас вместе со своими адвокатами Михаил Олегович готовит кассационные жалобы.

«По уголовным делам можно подавать когда угодно, хоть через год, но мы планируем сделать это в течение месяца, — пояснил один из представителей Ефремова Владимир Васильев. — В жалобе укажем на процессуальные нарушения, а также будем просить снижения срока, а также отмены приговора, апелляционного определения и пересмотра дела. Хочу отметить, что Мосгорсуд не усматривает нарушения права на защиту в связи с действиями и давлением предыдущего защитника, так как у Михаила был второй адвокат».

Васильев также сообщил, что самочувствие у актера нормальное: «Он всех поблагодарил, в том числе и судей, хоть они и вынесли столь суровый приговор».

Все три адвоката Михаила Олеговича в своих апелляционных жалобах просили для своего подзащитного снижения срока и возможности условного наказания. «Я указывал менее 5 лет лишь с одной целью: чтобы можно было поменять категорию с тяжких преступлений на средней тяжести, — поясняет свою позицию Владимир Леонидович. — Чтобы Ефремов имел шанс раньше подать на УДО. Также через 2,5 года он имеет право на основании 80 статьи УК подать ходатайство на замену неотбытой части наказания более мягким видом. И попросить отправить его в центр принудительных работ. При таком варианте он будет жить дома, заниматься трудом, а также отчислять процент со своей зарплаты».

Изначально Михаил просил дать ему возможность «сидеть» в колонии в Чувашии, однако, сейчас по ряду причин передумал. Как минимум, до кассации он останется в СИЗО 5, где будет отбывать наказание в хозотряде.

«Несмотря на то, что исправительное учреждение Чебоксар находится в 670 км от Москвы, этап туда длится около 2-3 недель, — пояснил Васильев. — Ефремов этого попросту не выдержит с его состоянием здоровья и хроническими заболеваниями. Вагоны очень холодные, стоянки в разных пунктах долгие».

Пока артист находится в той же камере, но после получения заключения Мосгорсуда, его скорее всего переведут. В хозотряде заключенные проживают в незапираемых помещениях, а также работают: электриками, сантехниками, плотниками, кладовщиками и так далее. В соответствии с правилами внутреннего распорядка подъем в отряде в 6 утра, отбой — в 10 вечера.

По мнению члена ОНК Алексея Мельникова, Ефремов мог бы заниматься приготовлением или разносом пищи, тяжелую работу ему вряд ли поручат.

«Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности, — говорит адвокат Васильев. — Сейчас он пишет сценарий (тетрадку актер брал с собой и в суд), что-то делает, связанное со своей основной профессией».

Кто знает, может, Ефремов отобразит в будущем и этот резонансный процесс, из которого сейчас целиком состоит его жизнь. По крайней мере какие-то пометки на бумаге он постоянно делал в течение обоих апелляционных заседаний.

Из развлечений в хозотряде изолятора — спортзал, футбол, волейбол, настольный теннис, видеозал, библиотека, различные настольные игры и даже бильярд, который соорудили сами заключенные. Ежедневно там ведут прием психолог и врач.

За добросовестное отношение к труду, в хозотряде осужденные могут быть награждены денежной премией, а также дополнительными свиданиями. Краткосрочные положены раз в два месяца, длительные — раз в три месяца.