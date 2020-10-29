ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Голая женщина на балконе таллиннского отеля Palace лишила строителей дара речи

В последние годы в СМИ было много информации и о порно-особняках, и о процветании данной индустрии в Эстонии, поступившее в редакцию порталов Elu24 и Limon видео подтверждает, что в прошлом в нашей стране тоже было очень и очень жарко.
В соцсетях активно начало распространяться сексуальное видео, когда оно точно было снято, к сожалению, неизвестно. Видно только то, что клип снят во время ремонта отеля Palace. В последний раз большие строительные работы проходили там в 2014 году.
Находящемуся по другую сторону Пярнуского шоссе зрителю открылась шокирующая картина. На строительных лесах трудятся мужчины в форме и становятся невольными свидетелями того, что происходит на балконе этажом ниже, со стороны площади Вабадузе. На открытом балконе сидит полностью голая женщина, на ней нет даже нижнего белья. Она явно позирует кому-то, находящемуся в комнате отеля.
Смотрите видео! Вот это было время!