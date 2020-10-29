ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Смотрите, как зажигали гости на дне рождения ресторана TarTar!

Места на вечеринку раскупили за три дня, потому что друзья и постоянные клиенты ресторана знают: здесь умеют устраивать праздники и вкусно кормить! Над меню трудились два повара - Дмитрий Жук и Дмитрий Федоров, и все блюда, а это закуски, основное и десерт подавались в исполнении обоих мастеров. Все с удовольствием плясали под треки, которые ставил DJ Peterson, а когда зазвучала песня группы «Земляне» «Трава у дома» за столами не осталось никого. Потрясающая атмосфера, отличное настроение, гастрономический оргазм, восхитительная компания, танцы по полной - день рождения удался на славу!