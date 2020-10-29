ОНА ВЕРНУЛАСЬ! ⟩ Эстонская певица, которая молчала несколько нет, вернулась на музыкальный Олимп с восхитительной песней

Итака Мария - звезда эстонской музыки 90-х годов. С момента ее последнего хита прошло девять лет, но песня Hopa-pa-rei, которая участвовала в конкурсе «Евровидение», многим запомнилась. Итака, которая за это время получила титул «Миссис Эстония», работает учителем музыки в детском саду. «Моя миссия - заложить прочный фундамент для любви детей к музыке на всю жизнь», - говорит певица.

Она решила вернуться к сольной карьере, и на этой неделе представила новую песню Like the Sea and the Wind.

«Прошлой весной мы составляли программу к 40-летию Таллиннской телебашни, - рассказывает Итака Мария. - Мы погрузились в музыку, которая звучала в Эстонии в 80-е. Так и родилась идея. За основу взяли мелодию в стиле ретро, придали ей современных нот, обработали, добавили в поп-музыку немного индустриальных элементов и элементов трип-хопа. И песня была готова».