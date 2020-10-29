Чт, 29.10.2020
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КАК МУМИЯ ⟩ Свежие фото Веры Алентовой шокировали ее фанатов

Вера Алентова в 2011 году.

ФОТО: Sharifulin Valery / ITAR-TASS

78-летняя актриса вновь стала хуже выглядеть, пишет Topnews.

Российская актриса Дарья Повереннова рассказала о своей партнерше по спектаклю «Роковое наследство» Вере Алентовой. Знаменитость призналась, что более года не виделась с Алентовой, в чем виновата пандемия коронавируса.

В октябре спектакль возобновили, и Алентова вернулась на сцену. В гримерке перед игрой актрисы сделали селфи. Дарья Повереннова поинтересовалась у подписчиков, какие фильмы с Алентовой у них самые любимые. Дарья рассказала, что Вера Алентова полна энергии, а это «вызывает огромное уважение».

«Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой Артисткой!» – заверила Дарья Повереннова.

Подписчики актрисы ужаснулись внешнему виду звезды советского кинематографа. Многие заметили, что опять у Алентовой видны следы неудачной пластики. «Как же её изменила пластика, была Алентова, а стала», - ужасается один, «О, боже. Алентова - просто жесть, зачем себя так уродывать? Достойно надо старость принимать», – замечает другой.

Звезда «Москва слезам не верит» несколько лет боролась с последствиями неудачной пластической операции. В 2019 году Вера Алентова появилась с «человеческим видом», многие отметили, что актриса похорошела.

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