В каком цвете встречать 2021 год

Кто покровитель 2021 года

Год Быка – время очень больших, а главное – резких изменений. Энергетика этого животного-талисмана очень мощная, необузданная. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что для правильной встречи 2021 года подойдут спокойные и приглушенные цвета – в противном случае можно разозлить Быка, навлечь на себя проблемы и беды.

В целом в грядущем году нужно действовать осторожно.

Хорошо, что год пройдет под управлением стихии Металла, которая добавляет рассудительности и сдерживает порывы Быка.

Это очень удачное сочетание, поэтому во многом успехи и удача как в начале, так и на протяжении всего 2021 года будут зависеть не только от того, в каком цвете вы встретите Новый год, но и от того, как вы будете себя вести в целом.

Какие цвета наиболее удачные

Новый год лучше встретить в белом, сером или серебристом цвете. Эти три цвета символизируют стихию Металла. Белый цвет больше подойдет тем, кто планирует шумное веселье с большим количеством близких рядом. Если же вы собираетесь провести новогоднюю ночь в спокойствии и уединении или так же, как обычный день, то лучше надеть серый наряд. Серебряные украшения и серебристая одежда – лучший выбор для тех, кто хочет произвести особое впечатление на окружающих, поэтому все это отлично подойдет для корпоративов.

Черный цвет тоже будет хорошим выбором. Это идеальный цвет для встречи 2021 года для людей, которые закончат 2020-й на неприятной ноте или со множеством проблем. Черный цвет поможет очистить ауру от неприятных воспоминаний и войти в новый год свободными и воодушевленными.

Зеленый или желтый цвет. Бык потребует много затрат энергии и сил, так что встретить новый год в зеленом цвете будет очень кстати.

Надеть что-то зеленое стоит всем, кто хочет обрести уверенность в себе и наполниться силой созидательной энергии.

Отличной альтернативой зеленому будет желтый. Он поможет тем, кто закончил год в плохом настроении. Желтый цвет улучшает эмоциональный фон.