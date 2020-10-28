Журналист портала Limon скрылась от коронавируса в апартаментах за 910 евро! Смотрите, что ее там ожидало

Недавно мы писали о том, что некоторые таллиннские гостиницы объявили о возможности снятия жилья со всеми удобствами по цене аренды столичной квартиры. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева решила протестировать такую услугу на себе и заселиться в одну из них на 30 суток. Действительно ли продолжительная жизнь в гостиничном номере может заменить полноценную квартиру? Ведь это актуальный вопрос для тех, кто хочет сэкономить и не платить залог, а также для тех, кто ищет временное жилье, чтобы не подвергать своих пожилых родственников опасности заражения.