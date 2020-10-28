Журналист портала Limon скрылась от коронавируса в апартаментах за 910 евро! Смотрите, что ее там ожидало

Недавно мы писали о том, что некоторые таллиннские гостиницы объявили о возможности снятия жилья со всеми удобствами по цене аренды столичной квартиры. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева решила протестировать такую услугу на себе и заселиться в одну из них на 30 суток. Действительно ли продолжительная жизнь в гостиничном номере может заменить полноценную квартиру? Ведь это актуальный вопрос для тех, кто хочет сэкономить и не платить залог, а также для тех, кто ищет временное жилье, чтобы не подвергать своих пожилых родственников опасности заражения.
Коронакризис, туристов нет, улицы пустынны, а гостиницы работают в убыток. Вот и приходится придумывать различные предложения, чтобы бизнес держался на плаву.
По словам действующего руководителя гостиницы Hestia на улице Кентманни Кайсы Майленд, цены на долгосрочную аренды в их гостинице начинаются от 550 евро, а улучшенный номер стоит 700 евро. Помимо стандартных удобств номера, цена также включает размещение в стандартном номере для одного или двоих, посещение спа и тренажерного зала, смену постельного белья три раза за период, Wi-Fi. Шикарный вариант, не так ли? В других гостиницах сети Hestia также можно найти схожие предложения, по еще более приятным ценам.
Все звучит прекрасно, не так ли? Но давайте подбросим немного «дров-реальности» и добавим к цене улучшенного номера, где есть кухонный уголок, цену завтраков. Завтрак на одного в день стоит 7 евро. Получается 210 евро в месяц на одного. Итого 910 евро за 30 дней аренды.
Важно отметить, что репортер проживает в гостинице за свой счет, поэтому обзор будет максимально честным.
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