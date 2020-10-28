Алла Пугачева просто так подарила ребенку квартиру в Москве

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева на безвозмездной основе подарила своему маленькому внучатому племяннику элитные апартаменты в столице. Звезда захотела поддержать ребенка, в свое время натерпевшегося бед с наркозависимыми родителями.

Выяснилось, что речь идет о мальчике по имени Женя, которого сегодня воспитывает водитель звезды. Он появился на свет в семье сына брата певицы — покойного ныне полковника запаса Евгения Пугачева. Волей судьбы супруга мужчины умерла, оставив ему на воспитание наследника Влада, а тот, в свою очередь, связался с дурной компанией, начал злоупотреблять алкоголем, а затем и принимать запрещенные вещества.

После смерти Евгения Борисовича племянника, как могла, поддерживала Пугачева: ежемесячно отсылала деньги на продукты, контролировала его лечение. В одной из клиник Влад нашел себе подругу, младше которой был на целых десять лет. Пара узаконила отношения и вскоре на свет появился Женя.

Далее следуют страшные события: племянник звезды стал инвалидом из-за одного укола наркотика, мать мальчика и вовсе впала в кому. Алле Борисовне ничего не оставалось делать, как взвалить на себя заботы о малыше. Пока решался вопрос о местонахождении Жени, он успел привязаться к семье водителя звезды. Недолго думая, мужчина согласился взять ребенка.