БОЛЬШОЙ ТЕСТ ⟩ KFC, Burger King, McDonald’s или Hesburger: где самая дешевая и вкусная картошка фри и божественный чесночный соус?

Также вторая проблема заключается в том, что если бургеры могут храниться чуть дольше, картофель фри уже где-то через 5-7 минут начинает терять свои вкусовые свойства. После покупки до начала дегустации у нас пошло около 15 минут. Это довольно быстро. Мы бы даже сказали, максимально быстро. Во всех ресторанах, кроме Hesburger, имелись кассы самообслуживания. Но, как мы выяснили, это вовсе не означает, что благодаря им заказ удается получить быстрее. Дольше всего картошку фри с чесночным соусом пришлось ждать в ресторане Burger King, а быстрее всего еда была готов как раз в Hesburger, где сотрудница приняла заказ и собрала его за несколько секунд. Цены на большую картошку и чесночный тоже в ресторанах отличаются, но не очень существенно.

Для клиентов Burgerg King действует карточка Tallink, которая дает небольшую скидку на наш заказ - 3 цента на соус и 10 центов на картофель фри, но это не помогает данной сети питания, у них наш заказ получился самым дорогим - большая картошка и чесночный соус обошлись нам в 2 евро и 47 центов. Дешевле всего мы поели в ресторане Hesburger - потратили 2 евро и 10 центов, при этом их карточка не дает скидки. McDonald’s и KFC идут спина к спине, в ресторане, специализирующемся на хрустящей курочке, чесночный соус самый дешевый - стоит он 45 центов. Картофель фри в двух последних стоит одинаково - 1 евро и 80 центов. В конечном итоге в McDonald’s за заказ отдаем 2 евро и 30 центов, а в KFC - 2 евро и 25 центов.

Поскольку продукт мы брали с собой, смогли оценить и пакетики, в которые заворачивают картошку и соус. Наиболее щедры здесь Hesburger и Burger King - дали самые большие бумажные мешки, в McDonald’s и KFC дела с упаковкой обстоят немного хуже. А если у вас еще что-то в руках, нести картофель фри из KFC может быть вообще неудобно, так как пакет самый маленький. Но давайте уже от слов перейдем к делу и вместе попробуем 4 вида чесночного соуса и картофель фри из четырех популярных фастфуд-ресторанов в Таллинне. Как думаете, где самая вкусная картошка и самый отвратительный чесночный соус? Оценивали мы и картошку, и соус по пятибалльной шкале. Самый вкусный чесночный соус, по версии портала Limon.ee, продается в Hesburger (13 баллов из 15). А где же тогда самый невкусный? И как та дела с картошкой обстоят?