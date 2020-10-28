БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые яркие дети Эстонии сияли на сцене фестиваля FIF KIDS MOESHOW 2020

В этот веселом празднике жизни приняли участие более полусотни детей-моделей из разных городов Эстонии, а также дизайнеры, владельцы бутиков, магазинов и шоу-румов, предлагающих одежду для детей и молодежи.

Юные модели представили зрителям разнообразные стили одежды от Cviks Wear, Lizkiz Couture, Anna Jevstropova, O&O Boutique, Amadeo, DvorЯнка, Maia Lullu и Lady Fashion. Модели получили большой опыт работы не удаленно, а в реальной обстановке.

Всех моделей к показу подготовили ученицы школы красоты SMK. Творческая студия KlubOk предложила участникам мастер-класс по валянию. Напитки и еду детям предоставили: Pin-Nik, Magija, Kadarbiku Köögivili, Džiugas House и Tiche vesi. Организаторы учли новые правила проведения мероприятий, в связи со второй волной Covid-19, и всем зрителям были предложены маски и дезинфицирующие средства.

Модный фестиваль вызвал бурю эмоций у зрителей, что поддержало позитивный настрой организаторов. Все гости и участники мероприятия получили подарки от Faberlic и Sky Mobile. Организаторы также благодарят за помощь и поддержку BoomBalloon и Sulkovski and Co.