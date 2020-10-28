ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Модель пожаловалась на отпугивающую хороших мужчин грудь девятого размера

26-летняя Ивонн Бар ранее увеличила грудь с первого до девятого размера. Таким образом она справилась с комплексами: ее дразнили из-за отсутствия форм еще со школы. Всего модель потратила на операции 39 667 евро. Она четыре раза увеличивала грудь, сделала липосакцию, подтяжку ягодиц, а также вколола себе филлеры и ботокс.

Тем не менее теперь Бар хочет снова уменьшить грудь. Она считает, что ее формы не позволяют ей построить отношения. «Мужчины относятся ко мне как к развлечению и не воспринимают меня всерьез. У меня ощущение, что моя грудь отпугивает хороших мужчин», — пожаловалась модель. Она заявила, что некоторое время встречалась с футболистом, и он отказывался выходить с ней в свет, так как стеснялся ее «фальшивой груди».