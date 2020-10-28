ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Модель пожаловалась на отпугивающую хороших мужчин грудь девятого размера

Живущая в США немецкая модель, которая перенесла несколько операций по увеличению груди, теперь пожелала уменьшить ее. Как сообщает Elu24 со ссылкой на Daily Star, девушка утверждает, что ее формы мешают ей жить.
26-летняя Ивонн Бар ранее увеличила грудь с первого до девятого размера. Таким образом она справилась с комплексами: ее дразнили из-за отсутствия форм еще со школы. Всего модель потратила на операции 39 667 евро. Она четыре раза увеличивала грудь, сделала липосакцию, подтяжку ягодиц, а также вколола себе филлеры и ботокс.
Тем не менее теперь Бар хочет снова уменьшить грудь. Она считает, что ее формы не позволяют ей построить отношения. «Мужчины относятся ко мне как к развлечению и не воспринимают меня всерьез. У меня ощущение, что моя грудь отпугивает хороших мужчин», — пожаловалась модель. Она заявила, что некоторое время встречалась с футболистом, и он отказывался выходить с ней в свет, так как стеснялся ее «фальшивой груди».
Помимо этого, модель страдает от болей в спине из-за огромного объема груди. Иногда она не может встать с постели целый день.
Бар собирает деньги на операцию через свой аккаунт на OnlyFans.