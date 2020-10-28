Гороскоп на 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Овен

Пришло время удовольствий, веселья и счастья. Вы можете позволить себе все, что душа пожелает: съесть три пачки мороженного подряд, надеть дорогой наряд на обычную прогулку в парке, купить красной икры и бутылку шампанского на обед просто так. Побалуйте себя, а завтра снова возвращайтесь к бурной деятельности.

Телец

Не летите вперед планеты всей, научитесь жить размеренно и замечать все прекрасное, что есть. Возьмите роман Эриха Марии Ремарка и идите в парк на лавочку, захватите с собой кофе и печенье. Вот вроде все просто, а возможность подумать и разобраться в себе – идеальная. Не профукайте ее.

Близнецы

Бизнес, работа, новые проекты и переговоры с клиентами сегодня станут вашей реальностью. Утром хорошенько нарядитесь, вдохновитесь серией любимого сериала и уверенно идите делать свои дела. Вы сегодня на коне – помните об этом и используйте по назначению.

Рак

Поиграть на Playstation, посмотреть сериал, выпить пива с друзьями – в вашей голове будет так много отвлекающих мыслей, что вы можете с первой секунды запороть важный проект. А вы ведь не хотите потерять авторитет среди коллег и лояльное отношение начальства? Выдохните, заварите чая и гипнотизируйте свой план на день.

Лев

Позвольте себе наконец жить так, как вам хочется. Надевайте красивую одежду и идите на кофе с друзьями, гулять в парк или на выставку в Pinchuk Art Centre, ешьте фалафель, хот-дог или шаурму и не истязайте себя чувством вины. Просто позвольте себе прожить день для себя.

Дева

Магнитные бури скоро закончатся, поэтому наберитесь терпения и просто переживите этот день спокойно. Если хочется расслабиться – замените бокал вина на мятный чай, а жирный бургер на кашу с салатом и рыбой. Позаботьтесь о себе и будет вам счастье.

Весы

День у вас сегодня будет проходить, как в песне "Крокодил не ловится, не растет кокос". Но только не нужно распускать нюни – этот день, как и весь 2020 год, скоро закончится и будет легче. А если не будет, то вы уже успеете привыкнуть к такому состоянию и найти выходы из любой ситуации.

Скорпион

Рутина засосала вас уже полностью и не оставила вам шансов. Начните со здорового завтрака, надуйте свои мышцы, как моряк Папай, и вырвите себя из вереницы работа-дом-семья. Сходите в СПА, надевайте кроссовки и бегите в парк, садитесь за руль и езжайте к морю, озеру, реке, набрав вкусной еды. Даешь хорошие эмоции!

Стрелец

Только не начинайте сейчас что-то новое и грандиозное, вы же еще с начатым не разобрались. Сегодня только экватор рабочей недели, а ваша батарейка уже на нуле – это не слишком хорошо. Поэтому используйте экспресс-методы по восстановлению сил и энергии: спорт, смех, секс. Потом с любой работой будет справить легче легкого.

Козерог

Новый день – новая жизнь. Замените все старые ритуалы на новые и вы удивитесь, как вам станет интереснее и веселее жить. Полноценный завтрак вместо бутерброда, пешая прогулка к офису, а не на машине, легкая небрежность в поведении и внешнем виде, а не вычурная идеальность. Ну, встряхните же себя скорей!

Водолей

Прекратите приставать к людям – не навязывайте им свою дружбу и не давайте непрошенных советов. Лучше займитесь собой: усовершенствуйте свои знания, займитесь внешним видом, спортом. Именно там – на курсах, в магазинах или спортзале, вы сможете завязать ненавязчивое знакомство. Сфокусируйтесь на себе.

Рыбы