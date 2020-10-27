Продюсер Лободы призналась, кто подарил певице Ford Mustang почти за 100 тысяч евро

«Она мне подарила золотой Patek (стоимость – примерно 118 тысяч евро – прим.ред). Это очень дорогой подарок, я даже расплакалась. Это были часы моей мечты. Очень редкая модель! Это было тогда, когда песня "Твои глаза" зазвучала просто везде. И Света мне сказала: "Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, ты столько для меня сделала". Это было очень трогательно, потому что я никогда не говорю что-то вроде: "Ой, ты знаешь, мне так нравятся эти часы, я их так хочу купить, но не могу себе их позволить". Я просто сказала: "Мне они так нравятся, они такие крутые". И человек на это вообще никак не реагирует, а потом берет и приносит тебе эти часы», – поделилась Нателла.