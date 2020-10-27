Вт, 27.10.2020
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ФОТО ⟩ Получившего на Хийумаа серьезную травму ужа доставили на лечение в Таллинн

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

Вчера вечером Эстонское общество диких животных опубликовало в Facebook сообщение с просьбой о помощи в покрытии медицинских расходов в связи с транспортировкой на лечение ужа из Хийумаа в Таллинн.

«Сегодня мы получили довольно редкое сообщение с Хийумаа, где помощь понадобилась ужу. У змеи каким-то странным образом оказался острый шип в голове. К сожалению, у нас на Хийумаа нет человека, который смог бы ему помочь. Поэтому ужа привезут на материк и уже сейчас он едет в Таллинн за помощью. Надеюсь, вы сможете ему помочь, и он успеет поправится до спячки и найдет хорошее место для отдыха», – говорится в заявлении Эстонского общества диких животных.

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

По словам членов Эстонского общества диких животных, которые разговаривали с Elu24, им сообщили о находке в понедельник около 14:00, а уже в 20:00 нашедшие змею прибыли вместе с ней в Таллинн и теперь ожидает операции.

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

Неравнодушных просят помочь оплатить счет за лечение ужа. Это довольно редкий пациент и его лечение требует более высоких затрат.

Operatsioonieelse aja veedab nastik Harjumaal roomajatega palju kokku puutunud Keity juures. Naine kinnitas Elu24-le, et hoolimata vigastusest on nastik igati vitaalne. 

До операции змея находится с Кейти в Харьюмаа.

«Совершенно необходимо сделать рентген, чтобы узнать степень травмы и точное местонахождение инородного тела. Тогда мы будем понимать, поможет ли ему операция», – пояснили в обществе.

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

Уж проглотивший колючий предмет

ФОТО: Tairo Lutter

Чтобы помочь диким животным вы можете сделать звонок на платный номер и пожертвовать следующие суммы:

Nr 9009933 – пожертвовать 5€

Nr 9009955 – пожертвовать 25€

Пожертвование можно сделать на счет:

EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100

SWIFT/BIC kood: HABAEE2X

Пояснение: «Hiiumaa nastiku raviks»

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