ФОТО ⟩ Получившего на Хийумаа серьезную травму ужа доставили на лечение в Таллинн

«Сегодня мы получили довольно редкое сообщение с Хийумаа, где помощь понадобилась ужу. У змеи каким-то странным образом оказался острый шип в голове. К сожалению, у нас на Хийумаа нет человека, который смог бы ему помочь. Поэтому ужа привезут на материк и уже сейчас он едет в Таллинн за помощью. Надеюсь, вы сможете ему помочь, и он успеет поправится до спячки и найдет хорошее место для отдыха», – говорится в заявлении Эстонского общества диких животных.

Уж проглотивший колючий предмет ФОТО: Tairo Lutter

По словам членов Эстонского общества диких животных, которые разговаривали с Elu24, им сообщили о находке в понедельник около 14:00, а уже в 20:00 нашедшие змею прибыли вместе с ней в Таллинн и теперь ожидает операции.

Уж проглотивший колючий предмет ФОТО: Tairo Lutter

Неравнодушных просят помочь оплатить счет за лечение ужа. Это довольно редкий пациент и его лечение требует более высоких затрат.

Operatsioonieelse aja veedab nastik Harjumaal roomajatega palju kokku puutunud Keity juures. Naine kinnitas Elu24-le, et hoolimata vigastusest on nastik igati vitaalne.

До операции змея находится с Кейти в Харьюмаа.

«Совершенно необходимо сделать рентген, чтобы узнать степень травмы и точное местонахождение инородного тела. Тогда мы будем понимать, поможет ли ему операция», – пояснили в обществе.

Уж проглотивший колючий предмет ФОТО: Tairo Lutter

Уж проглотивший колючий предмет ФОТО: Tairo Lutter

Уж проглотивший колючий предмет ФОТО: Tairo Lutter

Уж проглотивший колючий предмет ФОТО: Tairo Lutter