Почему Дима Билан судится с экс-супругом своей сестры?

Дима Билан судится с экс-супругом старшей сестры. Что не поделили бывшие родственники? Правда ли, что из-за семейных разборок певец может потерять бизнес? И за что экс-компаньон артиста напал на съемочную группу Пятого канала?

Дима Билан — личность многогранная. Как оказалось, он не только певец, актер, победитель международных конкурсов, но еще и бизнесмен. Несколько лет назад Дима Билан вместе с братом сестры — Геннадием Зимин-Беланом открыл бюджетную гостиницу. Мини-отель находится в Подмосковной Коломне, в нем всего 29 номеров, самый дорогой из которых стоит 4500 рублей (50 евро) за сутки.

Еще недавно Дима Билан хвастался, за один год работы гостиницы, все вложения с лихвой окупились. И это при том, что артист никак не рекламировал свой бизнес-проект.

«Гостиница со своей территорией, с очень уютным пространством вокруг. Есть ощущение не мегаполиса вокруг, а какого-то частного пребывания в частном доме», — рассказывал Дима Билан.

Билан также хотел построить на территории отеля баню. Более того, они с родственником планировали расширять бизнес. Однако недавно стало известно, что Дима Билан подал в суд на своего компаньона. Артист требует вернуть ему долг в размере 19,5 миллионов рублей (214 000 евро):

«Судебная практика она не такая быстрая: не всегда все приходят на собрания, много факторов разных. Но я не могу больше ничего, правда, сказать».

Жители Коломны рассказывают, раньше Дима Билан часто наведывался в гостиницу, а теперь практически не появляется. Всеми делами заведует его родственник. Из-за судов дела стали идти хуже, постояльцев стало меньше. А стройка бани заморожена. На участке уже несколько месяцев разбросаны доски.

Но что же стало причиной конфликта между партнерами по бизнесу? По словам соседей, Билан заступился за свою сестру. Якобы между Еленой и ее мужем-юристом произошел разлад. Как пишут СМИ: именно Геннадий Зимин первым подал иск в суд на своих супругу и тещу! Вероятно, мужчина намерен разделить совместно нажитое имущество.

Сам Геннадий Зимин отказался комментировать скандал с Биланом. Более того, он попытался напасть на съемочную группу программы «Светская хроника». Мужчина хватал за руки корреспондента, закрывал своей шапкой объектив камеры, пытался отобрать микрофон.

Геннадий Зимин говорит — гостиница его частный бизнес. А ведь по слухам именно Билан дал ему денег на отель. Вот и требует теперь их обратно.

«У нас там дело одно закрылось. И я сказал отцу, Николай Михайлович его зовут. Пап, вот ты мог бы со мной быть в детстве чуть построже. Потому что я бы тогда бы, наверное, на мелочи какие-то не обращал внимание. Не так бы сильно тратил свои нервы», — говорит Дима Билан.

По словам адвоката Билана, певец выиграет дело, если с момента истечения срока займа не прошло трех лет:

«Когда будет судебное решение по данному поводу. Суд только начался, и мы не имеем права комментировать, чтобы не влиять на решение суда».

Дима Билан редко рассказывает о своих бизнес-проектах, поэтому мало кто знает, что несколько лет назад артист уже пробовал себя в качестве предпринимателя. Певец вместе с неизвестным партнером открыл лесопилку. А теперь стало известно, что еще год назад мебельный бизнес Дмитрию пришлось закрыть. Как рассказал артист, причин на это несколько:

«Это просто не мой бизнес. Я не совсем его чувствую, понимаю. А с компаньоном мы не совсем сейчас дружим. Мы как бы расстались».