Вт, 27.10.2020
Из ряда вон выходящая ситуация в ночном клубе Pardon: что это вообще такое было? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Сколько всего заплатил Ефремов родственникам погибшего в ДТП Захарова?

Михаил Ефремов

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Пятый канал узнал, почему сумма компенсации постоянно менялась.

Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову! Правда ли, что родные Захарова не были против изменения приговора актеру? Сколько миллионов рублей им заплатил народный артист? И почему Никиту Джигурду не пустили на заседание?

Группа поддержки Михаила Ефремова появилась у Мосгорсуда задолго до начала заседания. Поклонницы надеялись увидеть осужденного актера. Однако народного артиста в этот раз завели в здание через служебный вход. Фанатки переживают за состояние кумира, каждый день они пишут ему письма и иногда он им отвечает.

«Я ему написала семь писем, а он мне ответил на шесть писем. Он говорит: «Я не питаю иллюзий. Я надеюсь на лучшее и готов к худшему», — говорит поклонница Марина Палта.

Никита Джигурда, который до сих пор настаивает на невиновности Ефремова, рассчитывал попасть на процесс. Для этого он даже принес противочумную маску. Однако шоумена в суд не пустили.

«Буду по суду ходить у вас в античумной маске. Спецзаказ», — хвастался изделием Никита Джигурда.

За полтора месяца это второй выход Ефремова из стен СИЗО. В изоляторе осужденному пришлось подстричься. А незадолго до апелляции Михаил Олегович посетил храм, где исповедовался и причастился. Поддержать народного артиста в суд пришли его родные: жена Софья, сестра Анастасия, племянница Ольга.

«Я попыталась улыбнуться. Но в маске это трудно сделать. Мы перемигивались. Помахали. Он далеко, большое такое помещение», — рассказала сестра Михаила Анастасия Ефремова.

В сентябре суд первой инстанции приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Сам актер и его родные посчитали такое наказание слишком строгим. Народный артист отказался от услуг Эльмана Пашаева. В апелляционной жалобе осужденный настаивал, что стал жертвой давления своего адвоката. Якобы он хотел признать вину, но из-за защитника изменил позицию.

«Эльман Пашаев обещал Михаилу Олеговичу за гонорар в 11 миллионов (121 650 евро) либо условный срок либо полное освобождение», — рассказала адвокат стороны потерпевших Анна Бутырина.

На апелляции интересы Ефремова представляли сразу три новых защитника. Адвокаты просили суд об условном наказании для актера. Ведь у Михаила Олеговича маленькие дети, а также ряд заболеваний.

«У нас единая позиция в том, что Михаил Олегович осознал свою вину, понимаете, и искренне раскаялся. Теперь каждый работает в своем направлении», — говорит адвокат Ефремова Роман Филиппов.

Интересно, что изначально родные погибшего в ДТП Сергея Захарова просили с актера символический рубль на троих. Однако, потом младший сын, брат и жена, которая не проживала с Захаровым последние 20 лет, потребовали с Михаила Ефремова по миллиону.

Защитники Ефремова пошли на опережение. Они принесли с собой в суд деньги и предложили заплатить прямо в зале родственникам Захарова. Ранее Ефремов добровольно отправил всем потерпевшим по 200 тысяч рублей (2210 евро), вот только адвокаты не знали, что перевод вернули адресату.

«Сегодня в суд мы принесли с учетом этих денег. Ну, с учетом того, что они отказались, надо будет искать где-то еще 600 тысяч рублей, — говорит Роман Филиппов, адвокат Михаила Ефремова.

В итоге адвокаты нашли деньги и перечислили их родным Сергея Захарова. Старший сын погибшего ранее тоже получил денежную компенсацию от актера — 800 тысяч рублей (6635 евро). А вот сожительнице Сергея Ирине Стерховой, которая провела с ним последние 23 года, не досталось ни копейки. Ее так и не признали по делу потерпевшей.

Но несмотря на уплату компенсации, потерпевшие заявили, что они против смягчения наказания актеру. Михаил Ефремов в своем последнем слове просил суд о снисхождении. Актер заявил, что хочет вернуться к работе и как можно скорее увидеть своих детей.

Однако несмотря на раскаяние Ефремова, суд незначительно смягчил ему наказание. Вместо восьми лет Михаил Олегович проведет в тюрьме семь с половиной. Родные и сам звездный осужденный были шокированы таким решением.

Не исключено, что народный артист будет вновь пытаться обжаловать приговор уже в высшей инстанции. Также вполне возможно, что актер выйдет раньше срока за примерное поведение.

НАВЕРХ
Back