Сколько всего заплатил Ефремов родственникам погибшего в ДТП Захарова?

Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову! Правда ли, что родные Захарова не были против изменения приговора актеру? Сколько миллионов рублей им заплатил народный артист? И почему Никиту Джигурду не пустили на заседание?

Группа поддержки Михаила Ефремова появилась у Мосгорсуда задолго до начала заседания. Поклонницы надеялись увидеть осужденного актера. Однако народного артиста в этот раз завели в здание через служебный вход. Фанатки переживают за состояние кумира, каждый день они пишут ему письма и иногда он им отвечает.

«Я ему написала семь писем, а он мне ответил на шесть писем. Он говорит: «Я не питаю иллюзий. Я надеюсь на лучшее и готов к худшему», — говорит поклонница Марина Палта.

Никита Джигурда, который до сих пор настаивает на невиновности Ефремова, рассчитывал попасть на процесс. Для этого он даже принес противочумную маску. Однако шоумена в суд не пустили.

«Буду по суду ходить у вас в античумной маске. Спецзаказ», — хвастался изделием Никита Джигурда.

За полтора месяца это второй выход Ефремова из стен СИЗО. В изоляторе осужденному пришлось подстричься. А незадолго до апелляции Михаил Олегович посетил храм, где исповедовался и причастился. Поддержать народного артиста в суд пришли его родные: жена Софья, сестра Анастасия, племянница Ольга.

«Я попыталась улыбнуться. Но в маске это трудно сделать. Мы перемигивались. Помахали. Он далеко, большое такое помещение», — рассказала сестра Михаила Анастасия Ефремова.

В сентябре суд первой инстанции приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Сам актер и его родные посчитали такое наказание слишком строгим. Народный артист отказался от услуг Эльмана Пашаева. В апелляционной жалобе осужденный настаивал, что стал жертвой давления своего адвоката. Якобы он хотел признать вину, но из-за защитника изменил позицию.

«Эльман Пашаев обещал Михаилу Олеговичу за гонорар в 11 миллионов (121 650 евро) либо условный срок либо полное освобождение», — рассказала адвокат стороны потерпевших Анна Бутырина.

На апелляции интересы Ефремова представляли сразу три новых защитника. Адвокаты просили суд об условном наказании для актера. Ведь у Михаила Олеговича маленькие дети, а также ряд заболеваний.

«У нас единая позиция в том, что Михаил Олегович осознал свою вину, понимаете, и искренне раскаялся. Теперь каждый работает в своем направлении», — говорит адвокат Ефремова Роман Филиппов.

Интересно, что изначально родные погибшего в ДТП Сергея Захарова просили с актера символический рубль на троих. Однако, потом младший сын, брат и жена, которая не проживала с Захаровым последние 20 лет, потребовали с Михаила Ефремова по миллиону.

Защитники Ефремова пошли на опережение. Они принесли с собой в суд деньги и предложили заплатить прямо в зале родственникам Захарова. Ранее Ефремов добровольно отправил всем потерпевшим по 200 тысяч рублей (2210 евро), вот только адвокаты не знали, что перевод вернули адресату.

«Сегодня в суд мы принесли с учетом этих денег. Ну, с учетом того, что они отказались, надо будет искать где-то еще 600 тысяч рублей, — говорит Роман Филиппов, адвокат Михаила Ефремова.

В итоге адвокаты нашли деньги и перечислили их родным Сергея Захарова. Старший сын погибшего ранее тоже получил денежную компенсацию от актера — 800 тысяч рублей (6635 евро). А вот сожительнице Сергея Ирине Стерховой, которая провела с ним последние 23 года, не досталось ни копейки. Ее так и не признали по делу потерпевшей.

Но несмотря на уплату компенсации, потерпевшие заявили, что они против смягчения наказания актеру. Михаил Ефремов в своем последнем слове просил суд о снисхождении. Актер заявил, что хочет вернуться к работе и как можно скорее увидеть своих детей.

Однако несмотря на раскаяние Ефремова, суд незначительно смягчил ему наказание. Вместо восьми лет Михаил Олегович проведет в тюрьме семь с половиной. Родные и сам звездный осужденный были шокированы таким решением.