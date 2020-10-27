«Евровидение-2021»: 41 страна примет участие в конкурсе

У нас точно такой же состав стран, которые приняли бы участие в этом году, если бы конкурс состоялся. Мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Вместе с нашими ведущими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать четыре различных сценария и поддерживаем диалог со всеми конкурсантами,