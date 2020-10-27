Вт, 27.10.2020
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«Евровидение-2021»: 41 страна примет участие в конкурсе

"Евровидение-2020"

ФОТО: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

После отмены мероприятия в этом году 65-й конкурс "Евровидение" будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды, 18, 20 и 22 мая 2021 года. И уже стали известны страны-участницы музыкального состязания. Список появился на официальном сайте "Евровидения". Всего стран-участниц – 41, пишет Сегодня.

У нас точно такой же состав стран, которые приняли бы участие в этом году, если бы конкурс состоялся. Мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Вместе с нашими ведущими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать четыре различных сценария и поддерживаем диалог со всеми конкурсантами,

– сказал Мартин Остердал, главный супервайзер конкурса "Евровидения".

Евровидение 2021: полный список стран-участниц

  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Албания
  • Армения
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Болгария
  • Великобритания
  • Германия
  • Греция
  • Грузия
  • Дания
  • Израиль
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Россия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Словения
  • Украина
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чешская Республика
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония
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