«Евровидение-2021»: 41 страна примет участие в конкурсе

После отмены мероприятия в этом году 65-й конкурс "Евровидение" будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды, 18, 20 и 22 мая 2021 года. И уже стали известны страны-участницы музыкального состязания. Список появился на официальном сайте "Евровидения". Всего стран-участниц – 41, пишет Сегодня.
У нас точно такой же состав стран, которые приняли бы участие в этом году, если бы конкурс состоялся. Мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Вместе с нашими ведущими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать четыре различных сценария и поддерживаем диалог со всеми конкурсантами,
– сказал Мартин Остердал, главный супервайзер конкурса "Евровидения".
Евровидение 2021: полный список стран-участниц
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Германия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сербия
- Словения
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чешская Республика
- Швейцария
- Швеция
- Эстония