Хеллоуин – лекарство от внутренних страхов. И психологи в этом уверены

Но помимо развлечения, этот праздник несет в себе и другую, более важную функцию – он помогает избавиться от страхов. И не только детям. Психологи в этом уверены. Объясняем, почему так происходит.

Как считают психиатры в Университете Джорджа Вашингтона, Хеллоуин – даже необходим детям для того, чтобы справиться со своими страхами перед неизведанным. Ребенок подсознательно хочет прикоснуться к своему страху в безопасных для него условиях, при помощи игры. Ведь встречаться со страхом в реальной жизни куда страшней. Понаблюдайте, если у вас есть дети. Чем более устрашающий у ребенка костюм и грим, тем больше у него восторга.

Для взрослых же Хеллоуин – это возможность открыться перед самим собой, в непринужденной атмосфере объявить друзьям о своих страхах и даже комплексах. Они даже могут не заметить этой вашей демонстрации, ну а вы-то будете знать, что сделали первый и такой важный шаг к преодолению самого себя.

Весь антураж Хеллоуина – паутина, летучие мыши, имитация крови и так далее – дети соприкасаются с этим и понимают, что таких вещей нужно все же опасаться, а не панически бояться. Грубо говоря, если у вашего ребенка страх перед пауками, облачите его в костюм паука и понаблюдайте, как быстро у него начнет исчезать страх перед ними.

Традиционная речовка "Жизнь/неприятность, или угощение?", которую произносят дети, помогает сублимировать чувство страха перед темой смерти.

А что со взрослыми?

Взрослым же празднование Хеллоуина дает мощный толчок выплеснуть свою "темную сторону" личности. Но это не происходит импульсивно. Это происходит подсознательно. Человек сам контролирует, какой образ ему использовать. Например, облачившись в Дракулу, вы разыгрываете личность коварную и опасную. Вероятно, некой степени здоровой коварности вашей личности не достает. Или же вы примеряете костюм толстого монстра, чтобы вызвать улыбку у окружения. Это может означать, что вы комплексуете по поводу собственного веса.

То есть с помощью черного юмора и красочных костюмов вы воспроизводите пугающие и неприятные для вас вещи в атмосфере игры, смеха, даже глупости. Это поможет, как и детям с чувством страха, бороться со своими "внутренними демонами".