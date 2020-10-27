Вт, 27.10.2020
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ФОТО ⟩ Беременная Кети Топурия загорает в Дубае

Кети Топурия

ФОТО: Instagram

Недавно исполнительница хита «Улетаю» поделилась радостной новостью — она выходит замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Как оказалось, это не все грандиозные перемены в жизни артистки. В Сети активно обсуждают скорые роды Кети, а сегодня появилось ее фото с округлившимся животом, пишет Стархит.

Сегодня 34-летняя Кети Топурия опубликовала селфи, сделанное на борту самолета. Как оказалось, певица отправилась на отдых в Арабские Эмираты. В Сети уже появился снимок, на котором артистка запечатлена загорающей на пляже в Дубае вместе с молодым человеком, очевидно, Львом Деньговым.

Здесь звезда наконец-то спокойно оголила округлившийся живот, не боясь любопытных глаз. Однако конспирация не удалась. Известную шатенку успел сфотографировать фанат и поделиться кадром с подписчиками. «Кети Топурия — милашка», — подписал публикацию очевидец.

О том, что звезда находится в интересном положении, говорят уже давно. Однако она упорно продолжает скрывать факт беременности. В личном блоге певица показывает себя только выше пояса или в свободных нарядах. Топурия отшучивается, мол, живот — результат неудачного ракурса.

Кети и Лев уже узнали пол ребенка, они ждут мальчика. Оба очень счастливы. — Сейчас седьмой месяц беременности, так что наследник у ребят появится в самом конце года,

— раскрыл все карты «СтарХиту» инсайдер.

ФОТО: Скриншот с Instagram

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