ФОТО ⟩ Беременная Кети Топурия загорает в Дубае

Недавно исполнительница хита «Улетаю» поделилась радостной новостью — она выходит замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Как оказалось, это не все грандиозные перемены в жизни артистки. В Сети активно обсуждают скорые роды Кети, а сегодня появилось ее фото с округлившимся животом, пишет Стархит.
Сегодня 34-летняя Кети Топурия опубликовала селфи, сделанное на борту самолета. Как оказалось, певица отправилась на отдых в Арабские Эмираты. В Сети уже появился снимок, на котором артистка запечатлена загорающей на пляже в Дубае вместе с молодым человеком, очевидно, Львом Деньговым.
Здесь звезда наконец-то спокойно оголила округлившийся живот, не боясь любопытных глаз. Однако конспирация не удалась. Известную шатенку успел сфотографировать фанат и поделиться кадром с подписчиками. «Кети Топурия — милашка», — подписал публикацию очевидец.
О том, что звезда находится в интересном положении, говорят уже давно. Однако она упорно продолжает скрывать факт беременности. В личном блоге певица показывает себя только выше пояса или в свободных нарядах. Топурия отшучивается, мол, живот — результат неудачного ракурса.
— раскрыл все карты «СтарХиту» инсайдер.