Солистка Little Big выложила фото топлес и рассказа, как изнуряла себя голодом

Солистка Little Big Софья Таюрская показала подписчикам откровенные фотографии, на которых продемонстрировала завидную фигуру и рассказала, чего ей стоила ее внешность. Оказалось, что четыре года назад девушка весила 48 килограммов, так как изнуряла себя жесткими диетами — питалась только жидкими супами и овощами. После этого она ушла начала поправляться и всего за два месяца набрала 10 килограммов.

«С того момента начались адские качели: +5, -3, +7, -2. В итоге я заработала расстройство пищевого поведения и промучалась 3 года. После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась, начала правильно питаться и год провела в спортзале. На весах было около 60 килограммов, вес не уходил, но объемы ушли очень круто. -12 см в талии за 3 месяца спорта и правильного питания. На фото справа июль 2020», — написала девушка, приложив фотографии к посту в Instagram.

Сейчас, по словам Софии, она не ставит себе ограничений в еде, не очень много тратит времени на спорт, но главным достижением девушка считает победу над опасным синдромом. Певица понимает, что потребляемая пища не может не отражаться на фигуре, но снова голодать и рисковать здоровьем ради стройности она не готова.

«Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я - вечно худеющая Соня. На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то, как ты выглядишь, — это твой выбор», — заявила она.