ПЕРСОНА ДНЯ ⟩ Мужчина-Маугли из Рапла проводит незабываемые туры по болотам, сотни желающих хотят провести с ним время

Большую часть детства наш герой из Рапла провел у своего дедушки на даче в Пярну на берегу реки Рейу. Ромет уверен, что в детстве, когда он много времени проводил на природе, в будущем помогло ему. Больше всего ему запомнились совместные походы на рыбалку. «Это непередаваемые ощущения, и я этим очень горжусь! На стол рыбка, правда, так и не попадала, я ночью оставлял ее в ведре с водой живую, а к утру ее уже утаскивал кот», - вспоминает Ромет эту историю и смеется.

Несмотря на детские неудачи в ловле рыбы, рыбалка по-прежнему является для него чем-то очень важным и интересным. «Мне нравится ловить в море форель. И вот сейчас, в конце октября-начале ноябре начинается самый сезон. Надену свои рыбацкие сапоги, пойду по пояс в море, встану в волнах и закину удочку. А когда вечером, наконец, вернусь домой, несмотря на то, что я усталый и мокрый, накину на себя мягкий плед и сяду у камина, схожу в баню или приготовлю что-нибудь вкусное поесть».

Ромет вспоминает, что в детстве он был упрямым парнем, ему уже тогда нравилось одному ходить в лес и открывать для себя новые места. «Я никогда не был душой большой компании, - смеется он. - Мне всегда приходились по душе именно те занятия, которые можно делать в одиночку. Например, идешь на рыбалку или один на природу в поисках чего-то... меня всегда очень бодрило открытие новых мест или занятий».

Как человек Вайно считает себя интровертом, которого в семье могут назвать еще тем крепким орешком. Он признает, что иногда на каком-то уровне общения не всегда может четко выразить свои мысли словами, даже в ситуациях, когда есть люди, которые готовы его внимательно слушать.

«Чувствую, что слова не всегда могут точно описать происходящее внутри меня и кажутся местами пустыми. Тогда я иду на природу, где не могу выразить себя вербально, но после этого мне всегда гораздо лучше. Я, наверное, похож на болото, ниже края которого никто никогда не увидит. Кажется, я должен пытаться быть более открытым для других людей, ведь понимаю, что очень часто, даже самые внимательные, не могут меня понять. Я и сам немного напрягаюсь, когда они с трудом понимают меня. Также мне много раз говорили: «Ромет, я раньше всегда себя считал тем, кто понимает людей с полуслова, читал язык жестов, но тебя я совсем не понимаю», - рассказывает герой сегодняшнего сюжета на портале Sõbranna.

Ромет признается, что осенью обожает ловить в море форель, а после этого дома готовить что-то вкусненькое ФОТО: Romet Vaino

Интерес к природе проявлялся уже со школьной скамьи