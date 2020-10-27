ПЕРСОНА ДНЯ ⟩ Мужчина-Маугли из Рапла проводит незабываемые туры по болотам, сотни желающих хотят провести с ним время

Ромет Вайно с виду обычный раплаский мужчина, каких в городе тысячи. Но внутри него как будто скрывается настоящий Маугли, который бродит там днем по болотам, организует походы для туристов и местных жителей, а ночью под мерцание звезд купается в болотной пучине. Что привело 33-летнего мужчину в этот мир глубоких болот и как работа сказалась на его повседневной жизни?
Большую часть детства наш герой из Рапла провел у своего дедушки на даче в Пярну на берегу реки Рейу. Ромет уверен, что в детстве, когда он много времени проводил на природе, в будущем помогло ему. Больше всего ему запомнились совместные походы на рыбалку. «Это непередаваемые ощущения, и я этим очень горжусь! На стол рыбка, правда, так и не попадала, я ночью оставлял ее в ведре с водой живую, а к утру ее уже утаскивал кот», - вспоминает Ромет эту историю и смеется.
Несмотря на детские неудачи в ловле рыбы, рыбалка по-прежнему является для него чем-то очень важным и интересным. «Мне нравится ловить в море форель. И вот сейчас, в конце октября-начале ноябре начинается самый сезон. Надену свои рыбацкие сапоги, пойду по пояс в море, встану в волнах и закину удочку. А когда вечером, наконец, вернусь домой, несмотря на то, что я усталый и мокрый, накину на себя мягкий плед и сяду у камина, схожу в баню или приготовлю что-нибудь вкусное поесть».
Ромет вспоминает, что в детстве он был упрямым парнем, ему уже тогда нравилось одному ходить в лес и открывать для себя новые места. «Я никогда не был душой большой компании, - смеется он. - Мне всегда приходились по душе именно те занятия, которые можно делать в одиночку. Например, идешь на рыбалку или один на природу в поисках чего-то... меня всегда очень бодрило открытие новых мест или занятий».
Как человек Вайно считает себя интровертом, которого в семье могут назвать еще тем крепким орешком. Он признает, что иногда на каком-то уровне общения не всегда может четко выразить свои мысли словами, даже в ситуациях, когда есть люди, которые готовы его внимательно слушать.
«Чувствую, что слова не всегда могут точно описать происходящее внутри меня и кажутся местами пустыми. Тогда я иду на природу, где не могу выразить себя вербально, но после этого мне всегда гораздо лучше. Я, наверное, похож на болото, ниже края которого никто никогда не увидит. Кажется, я должен пытаться быть более открытым для других людей, ведь понимаю, что очень часто, даже самые внимательные, не могут меня понять. Я и сам немного напрягаюсь, когда они с трудом понимают меня. Также мне много раз говорили: «Ромет, я раньше всегда себя считал тем, кто понимает людей с полуслова, читал язык жестов, но тебя я совсем не понимаю», - рассказывает герой сегодняшнего сюжета на портале Sõbranna.
Интерес к природе проявлялся уже со школьной скамьи
Ромет учился в бывшей раплаской гимназии Весироози (ныне Раплаская школа Весироози) и рассказывает, что первые большие путешествия состоялись благодаря работавшим там активным учителям. «Учителя уже, наверное, с времен основной школы организовывали различные проекты на открытом воздухе. Они летом уезжали дней на 10 на остров Хийумаа. Ночевали в местах, где не было электричества, а вокруг были лишь старые хутора. Помню тогда то незабываемое чувство, когда ты находишься в неизведанном месте, а тебя посещает непреодолимое желание прогуляться вокруг. Чувство, когда ты должен скорее увидеть, что же прячется за следующим углом, или как птицы живут где-то на дереве. Временами посещает чувство, что ты вообще не хочешь подчиняться никакой логике. Например, правилу, что как только стемнеет, надо идти домой. Мое мировоззрение всегда было другим», - рассказывает Ромет.
Помимо бесцельного блуждания по лесам и полям, нашему герою довольно рано начала нравиться орнитология. По словам Ромета, большую часть информации о птицах он получил во время учебы в школе. Во времена учебы ему нравились рисование и игра в мяч. «Рисовал прямо со времен детсада. У меня дома до сих пор множество рисунков осталось. Позже посещал кружок искусства, но это было где-то лишь до конца основной школы. В какой-то период жизни играл в баскетбол, но это больше желание матери, добровольно-принудительно, так сказать», - вспоминает герой.
И если у многих к окончанию гимназии уже было четкое понимание, чем они займутся в будущем, то с Рометом всё было совсем наоборот. «Я был в растерянности и не понимал абсолютно ничего! Природа была ключевым словом в моей жизни, но я очень сомневался в своем выборе. И это потому, что передо мной не было какого-то достойного примера. Но я уже тогда думал о том, что где-то в параллельной вселенной такое возможно, что ты просто на природе, организовываешь походы, фотографируешь, вот так и живешь. В тот момент это вообще не казалось реальным, но я уже чувствовал, что не хотел учиться какой-то конкретной специальности. По крайней мере, ничего традиционного».
Конкретно выучиться на биолога или географа у Ромета не хватило смелости, но и он не совсем понимал, что потом делать с этим дипломом. Также он исключил различные специальности технического плана и в конечном итоге сделал выбор в пользу системы управления окружающей средой, но, по словам мужчины, в этой области очень много бюрократии. «Если подумать о всех выражениях и словах, которые используются в этой сфере, то выпускники наверняка должны стать госчиновниками, которые составляют отчеты о влияниях на окружающую среду различных факторов. Честно признаюсь, мне не удалось выбрать ничего другого и пошел я учиться именно туда», - обосновал свой выбор уроженец Рапла.
После четырех лет учебы в Таллиннском университете неопределенность особо никуда не исчезла. «Не сказал бы, что проблема заключается именно в специальности, скорее, она просто не подходит такому типу людей как я. Но я дошел до конца!»
Приключения на рынке труда - от торговца до гида
После окончания университета Ромет решил выйти на местный рынок труда. Его карьера началась в Инспекции окружающей среды, где он работал специалистом по окружающей среде. В целом, он проработал на этой должности больше года, а потом признал, что, работая там, обнаружил в себе человека, который не очень удовлетворен тем, что делает. Не получал он удовольствия от работы. Порой Ромету казалось, что ему нужен определенный вызов в работе, который побудит его двигаться дальше.
Оттуда он перешел в компанию, где выполнял обязанности генерального директора, но по разным причинам там ему работа тоже не пришлась по душе. Когда он покинул эту серьезную должность, решил взять небольшой перерыв, чтобы найти именно то, что ему принесет в жизни и деньги, и удовольствие. «Наверное, в моей душе было какое-то разочарование, и я чувствовал, что иногда не хочу больше общаться с людьми. Я много лет ходил на природу в одиночку, независимо от дня недели, и, вероятно, это был один из первых случаев, когда я действительно начал задумываться о том, могу ли я какие-то вещи связать между собой», - вспоминает Ромет о смятении его души и первоначальных мыслях о том, чтобы стать гидом.
Тупик, панические атаки, жизненные потрясения и проблемы со сном
Когда лето закончилось, он решил вернуться на рынок труда. При этом он вроде бы пообещал себе, что его ноги больше не будет в той области, где работал раньше. Однако вскоре он оказался в компании по утилизации отходов, которая несколько месяцев спустя испытывала финансовые затруднения и из которой Ромет решительно ушел.
В дальнейшем в жизни мужчины произошли довольно интересные события. В какой-то момент он почувствовал, что больше не может никуда идти, и что определенное социальное давление легло на его плечи, как будто все ожидали от него, как от молодого человека, определенных шагов, которые Ромет еще не предпринял, но как будто он должен был это сделать. «Я начал задаваться вопросом, почему всё на данный момент пошло не так. Также спрашивал себя о том, какую профессию выбрать? В какой-то момент я начал чувствовать себя всё более и более напряженным, но это ни на что не влияло», - объясняет Ромет.
«Я мог смотреть со стороны на всех, но только не на себя. В какой-то момент возникли более серьезные проблемы со сном, ложился спать каждый раз всё позже. В следующий момент я вообще так и не смог заснуть, а потом обнаружил, что внезапно наступило утро, было семь часов, а я все еще не спал. Конечно, я же «настоящий эстонец», который никуда не обращался за помощью и думал, что все просто закончится само собой».
Ромет добавляет, что в конечном итоге его тело было настолько уставшим, что он заснул только из-за этого, но потом проснулся и ему стало тяжело дышать. В тот момент он не понимал, что происходит, и даже подумать не мог, что это может быть признаком чего-то серьезного. «Всё было настолько плохо, что один раз во время посещения магазина среди толпы началась паническая атака и я даже начал бояться смерти. Я начал что-то выбирать, и внезапно меня парализовало примерно на двадцать секунд, а потом все внезапно вернулось в норму», - описывает Ромет.
Он был убежден, что проблема заключается в его физическом здоровье, а не в психическом, пока однажды вечером не наступила «кульминация» тревожных и панических расстройств.
«Однажды вечером я смотрел телевизор дома. Если я правильно помню, это были спортивные соревнования. В какой-то момент я обнаружил, что начал щуриться, а в следующий момент я ничего не видел. Все просто зарябило в глазах. Это был момент, когда я, наконец, испугался. Я быстро натянул носки и кроссовки, вдохнул несколько глотков свежего воздуха, пока спускался вниз по лестнице, и бегом помчался в скорую. Войдя в больницу, я сказал дежурной: «Вот-вот умру, но сначала я хочу узнать, что со мной не так!» Она успокоила меня, а затем я объяснил ей, что мне постоянно не хватает кислорода и я едва могу дышать, даже лежа на диване. Кроме того, есть еще проблемы со сном», - объяснил он сотруднице медучреждения в этот в каком-то смысле роковой вечер.
Дежурный врач взял у Ромета несколько анализов, измерил количество кислорода в крови и сказал, ссылаясь на цифры, что он на самом деле полностью здоров. Мужчина вспоминает, что результаты, которые он увидел, сильно его раздражали в тот момент, потому что он давно чувствовал, что с ним что-то не так. «А потом он спросил себя, как я тебя сейчас. Как ты себя сейчас чувствуешь?» И лишь тогда начало всё проясняться.
Мужчина осознал, что в его жизни в последнее время произошло много событий, и он думал, что они никак не сказались на его здоровье. «Начал думать, что на самом деле... За короткий период жизни произошло много разных событий, повлиявших на мою жизнь. Я потерял работу, мое сожительство в тот момент закончилось и я никак не мог найти ту спасительную соломинку, за которую ухватиться. Я признался себе, что морально закопал себя в какую-то очень глубокую яму. Всё указывало на это, но я эти знаки просто игнорировал. Дежурная сестра сказала, что мне нет смысла обращаться с данной проблемой в скорую, я должен получить помощь у соответствующего специалиста».
Ромету дали успокоительное, и он поехал отдыхать домой. В тот момент он понял, что должен срочно заняться своим духовным здоровьем. Ромет пытался задать определенный ритм каждому дню и настроиться на позитивный лад. Также он вновь всё чаще стал бывать на природе. Сначала всё это было маленькими шажками - только в выходные дни. Уже через некоторое время он чувствовал себя значительно лучше. Смотря в прошлое, он невероятно удивлен, насколько человек может напридумывать себе несуществующие болезни и нарисовать неутешительные диагнозы.
После того, как он восстановился, Ромет вновь пошел на работу. У него не было никакой конкретной цели, но к планам на будущее в этот раз он хотел отнестись еще более серьезно. К тому времени несколько его друзей и знакомых начали заниматься телемаркетингом, и Ромет решил тоже попробовать. Когда он рассказал знакомым о своих планах, они подумали, что этот человек сошел с ума окончательно, потому что они знают его мужчиной, из которого нужно клещами тянуть слова.
Он начал узнавать у многих специалистов в этой области, как лучше осуществлять продажи. Из этих советов складывался пазл, но такого рисунка наш герой никак не хотел видеть. «Я уже почти передумал здесь работать, но тогда мне посоветовали быстрее освоить технику продаж, и я начал работу в Starman», - сказал Ромет.
Оглядываясь назад, Вайно признает, что идея прямых продаж поначалу была для него очень пугающей, но он все же хорошо справился с работой. По словам мужчины, результаты его продаж были хорошими. «Что меня больше всего удивило, так это то, что я смог быстро установить прямой контакт с незнакомцами в торговых центрах, и даже если они ничего не покупали, мы могли мирно разойтись. Думаю, это подтолкнуло меня к определенным шагам в дальнейшем. Может, благодаря этому, я могу лучше общаться с людьми во время походов. В этом смысле работа в сфере продаж меня еще и спасла», - описывает он положительные стороны жизни продавца. В какой-то момент Ромет устал от постоянного общения и решил уйти из Starman, но продолжал заниматься продажами.
Затем он занялся экспортом товаров за границу, но сейчас признается, что это очень сложная и тяжелая область, из которой у него ничего не вышло. Затем он присоединился к команде Tele2, где работал в отделе бизнес-клиентов. Перейдя в другой отдел, Ромет обнаружил, что на этой должности не было, казалось бы, больших задач, которые заставили бы его глаза светиться, и решил через некоторое время покинуть компанию. По его словам, во время работы в Tele2 он вновь начал угасать.
Последней официальной работой была должность продавца в компании по краткосрочному трудоустройству под названием GoWorkABit. У компании были большие планы по развитию в соседних странах, и, наконец, Ромет, достиг того момента, когда начал светиться изнутри. Всё шло хорошо до внеочередного собрания, на котором было объявлено, что Ромет - один из тех, кому грозит сокращение. «Я отработал в компании около года и в один день мне сообщили, что выход фирмы на рынки соседних государств пошел не по плану, и меня увольняют», - вспоминает Ромет.
Назад на природу - походы по болотам и блог Metaloodus
В момент увольнения Ромет начал вести блог, который назвал Metaloodus. Также он создал одноименную страницу в соцсети Facebook, удалось собрать несколько сотен фолловеров. Сначала это был канал, на котором появлялись мысли и фотографии, сделанные мужчиной. Он признается, что страсть к фотографированию была внутри него уже давно, и он чувствовал, что в случае с блогом Metaloodus он мог бы с помощью картинок лучше передать смысл своих текстов.
Говоря подробнее о своем интересе к фотографии, Ромет вспоминает, как сделал свои первые снимки на камеру типа «Зенит» еще в начальной школе, и у него до сих пор дома много снимков того времени. В какой-то момент он обзавелся более современной камерой и фотографировал на нее до окончания средней школы, после чего фотографирование надолго оставалась на втором плане, но душа хотела продолжения. «Когда я начал вести блог, я почувствовал, что визуальная сторона у меня какая-то неполная, и я решил купить новое фотооборудование и снова начать фотографировать», - говорит наш герой.
После сообщения о сокращении светлую голову 33-летнего мужчины посетила мысль. Если он до этого организовывал небольшие походы по болотам, а иногда по просьбе бывших учителей где-то пару раз в год водил туда рапласких школьников, то теперь он понял, что хочет серьезно заняться этой темой.
В январе 2017 года Ромет начал вдыхать жизнь в свой блог и выяснять, будут ли такие прогулки по болотам интересны другим людям. Он бросил клич на своей странице Metaloodus, пригласил людей на болото, находящееся в Яласе. Ромет был в шоке от того, как много людей захотели прийти на мероприятие.
Хотя сейчас Ромет стал опытным гидом, а также организовывает множество походов на снегоступах, в первую поездку ему не хватило ни снегоступов, ни специального снаряжения. Поскольку это была ночная поездка, которая поначалу может пугать людей, Вайно признался, что сам очень переживал из-за предстоящей экскурсии. «Как гид, вы также должны рассказывать людям что-то во время поездки и увлекать их своей историей. Я много думал о том, хочет ли кто-нибудь меня вообще слушать. Внутри был очень хороший диалог. Но когда поход был закончен, напряжение сменилось большой эйфорией и чувством победы - ощущениями, которых у меня никогда не было», - так описал Ромет начало нового путешествия.
В конце концов, Ромет нашел то, что серьезно взбодрило его внутренне, и очень приятно видеть, что искра все еще горит в нем. Он начал двигаться вперед, делая все больше и больше решительных шагов и создал соответствующую группу в Facebook, где люди могут присоединиться к его спонтанным походам, если они пожелают. Мужчина радуется тому, что в какой-то момент было столько заинтересованных людей, что походные группы наполнялись как по волшебству, а количество походов только увеличивалось.
Недавно Ромет издал свою первую книгу «Зеркало в глазах медведя». В книге собраны написанные им тексты, которые также публикуются в журнале Edasi.org. В книге он описывает встречу с медведем, рассказывая об отношениях людей, запахах, тишине и многом другом. Кристо Элиас, ведущий Ozone, также признал, что Вайно учит людей слушать тишину под другим углом в своих походах.
По словам самого Ромета, многие люди сознательно пытаются избегать тишины. Он добавляет, что время от времени делает это сам. Например, однажды сознательно пытался свести к минимуму звуки в своей жизни, и когда он водил машину, даже радио не включал. Ромет просто хотел побыть в тишине и старался не слушать музыку ни по радио, ни через компьютер. Оглядываясь назад, он связывает это время с более творческой деятельностью, например, с написанием книги. Однако в последние недели он заметил, что стал совершать больше движений на бессознательном уровне, в ходе которых, например, случайно включает радио.
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