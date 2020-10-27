Он пришел, чтобы сделать 2020 хуже: что такое ретроградный Меркурий и стоит ли в него верить

Точно ли ретроградный Меркурий — зло?

Ретроградный период в астрологии — это движение какой-либо планеты в обратную сторону. И в человеческих жизнях в это время что-то, предположительно, идет под откос в зависимости от того, за что отвечает конкретная планета. Например, Меркурий — главный по коммуникациям и путешествиям, поэтому, если вы прямо сейчас едете на первое свидание... что ж, все может пройти вполне удачно, поскольку ретромерк действует не на всех, пишет Super.ru.

Обычно астрологи составляют натальную карту своего клиента — она показывает, что планеты вытворяли на небе ровно в момент его рождения. И если, например, Меркурий тогда как раз находился в ретроградной фазе, человек в жизни не поймет, почему ретромерк всех так пугает: у него эта функция вывернута наизнанку с первого дня.

«Например, человек выехал из дома на важную встречу с разряженным телефоном и застрял в пробке на неделю. Или на утренней планерке вместо секретаря вызвал сатану. А может, включил свой компьютер, а там вместо фото любимого кота трансляция резонанса Шумана из Томской обсерватории. Если все это НЕ похоже на ваши стандартные будни, то вы, вероятно, попадете под действие рефлексирующего или (в народе) ретроградного Меркурия с 14 октября по 3 ноября. Все это время Меркурий будет в шоке, в Скорпионе и не в себе», - говорит астролог Наталия Асадчая.

Да, знак зодиака, в котором находится в это время Меркурий, тоже имеет значение. Прямо сейчас он ретроградит в Скорпионе — самом томном и мистическом знаке, что заставит во всем сомневаться и искать второе дно. Напряжение Урана и пространство Скорпиона сделают этот период плодотворным для нестандартно мыслящих персонажей. А для среднестатистического человека это время подвисаний, бесконечных срывов договоренностей, недопонимания, шок-контента и прочего безобразия.

Что об этом думает наука?

Ученым ретро-Меркурий тоже мешает жить: в основном тем, что вместо работы им приходится доказывать людям, что ретро-Меркурия не существует. Все планеты в Солнечной системе движутся в одном направлении, но с разной скоростью. В какой-то момент с Земли может показаться, что другая планета сделала петлю, повернув назад и вернувшись на свою траекторию, но это не более чем иллюзия. С другой планеты такой же крюк совершит сама Земля.

Давным-давно, когда еще даже не родилась королева Елизавета II, астроном Птолемей решил, что увиденные им планеты двигаются определенным образом (что было абсолютно неправильно, но объясняло наблюдения его современников). Карта Вселенной была похожа на американские горки, потому что Земля тогда считалась центром всего.