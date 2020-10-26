ВИДЕО ⟩ Сын Сафронова залил аэропорт кровью: Затравкин снова застрял в туалете

В последнее время Лука будто притягивает беду. Даже обычное, казалось бы, возвращение из Турции на родину превратилось для 250-килограммового сына знаменитого художника в настоящее приключение.

В Турции Лука Затравкин отдыхал, словно олигарх, в номере за 250 тысяч рублей (2 777 евро по сегодняшнему курсу) в сутки. Но сейчас пришло время возвращаться, и, набравшись сил, известный пианист отправился в аэропорт на лимузине в сопровождении полиции, как первые лица государства.

Впрочем, в России настроение Луки испортилось. Его прилет был омрачен целой чередой неприятных казусов. По прилете в Москву Лука заказал услугу VIP-сопровождения, отдав за это больше 20 тысяч рублей (222 евро). Но качеством обслуживания сын Сафронова остался недоволен. Вначале один из сотрудников службы сопровождения VIP-гостей аэропорта уронил на пол пакет Луки, разбив дорогой клубничный ликер, который тот привез в качестве подарка одному из друзей.

«Я в этот момент снимал видео для своих социальных сетей, – рассказывает Лука. – И все как раз попало в кадр. Весь аэропорт был в красных лужах, похожих на кровь».

Неприятности вскоре продолжились. Ожидая багаж в VIP-лаундже, сын Сафронова решил сходить в туалет. Впрочем, обратно вернуться в зал ожидания он не смог. Двери зала для дорогих гостей заклинило. Вип-гостю продолжительное время пришлось куковать где-то между туалетом и залом для состоятельных пассажиров.

Помочь Луке было некому: оказалось, что в нарушение должностных инструкций сотрудники аэропорта оставили его одного. Лука несколько раз пытался открыть двери в VIP-зал, но все попытки были тщетными. «Как говорил герой одного фильма: «Ваше место у параши», – вздыхает Лука. – Видимо, у меня такая же история».

Спустя 15 минут Луку узнал один из работников таможни и откликнулся на его просьбу о помощи. На кадрах видно, как сотрудник службы силой пытается открыть двери VIP-зала. И ему это удалось!

Однако вскоре Луку ожидала еще одна неприятность. Свой багаж сын Никаса Сафронова получил последним. Во время прохождения таможенного контроля сработала специальная система «Янтарь», определяющая уровень радиации. 250-килограммовый сын художника не на шутку перепугался. Прибор показывал: он – радиоактивный!