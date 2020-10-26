Самые загадочные и старинные церкви Эстонии
В Эстонии с давних времен было построено очень много церквей - их можно найти в каждом уголке нашей страны. Есть люди верующие, а есть просто любопытные, которым нравится находиться в загадочных местах. Сегодня портал Limon.ee предлагает вашему вниманию подборку старинных и загадочных церквей. А вы осмелитесь посетить одну из них в преддверии Дня всех святых?
Церковь Симуна
Год, когда была построена церковь Симуна, точно не установлен, однако вместе с Домским собором в Таллинне церковь принадлежит к числу старейших в Эстонии (XIII век).
Церковь неоднократно была разрушена в войнах и затем возводилась вновь, пишет Visitestonia. От старой церкви осталась только часть башни, служившей для защиты здания. Мастер Кр. Акерманн изготовил для церкви алтарь, а Карл Сигизмунд Вальтер его расписал. Густав Норманн построил для церкви орган, который является одним из старейших органов построенных в Эстонии. Посетители могут подняться на смотровую площадку, расположенную в часовне, с которой открывается потрясающий вид на окрестности.
Хаапсалуская домская церковь
Хаапсалуская домская церковь, впервые упомянутая в 1279 году, является одной из крупнейших однонефных церквей в странах Северной Европы и Балтии. Она была главной церковью Сааре-Ляэнеского епископства. В окне крестильной часовни в полнолуние в августе можно увидеть навеки изнывающую от любви Белую даму. Благодаря хорошей акустике эта церковь прекрасно подходит для организации концертов.
В церкви действует хаапсалуский приход Святого Иоанна ЭЕЛЦ (Эстонской евангелическо-лютеранской церкви).
Богослужения для посетителей бесплатны; войти в церковь можно через парадный вход. В остальное время войти в церковь можно через музей Хаапсалуского замка, по билету в музей.
Церковь святой девы Марии в Амбла
Наиболее старая церковь в Ярвамаа построена в 13 веке. Внешняя архитектура трёхнефной зальной церкви очень простая и скромная. Средневековая обстановка церкви Амбла утрачена во время Ливонской войны. Высокая колокольня церкви – самая старая среди себеподобных башен при сельских церквях. Посетить церковь можно в летние месяцы с пятницы по воскресенье.
Интересно знать: от латинского названия церкви - Ampla Maria - происходит название местечка Амбла. В церковном саду находятся могильный памятник “Мальчик с маками” и монумент Освободительной войны. Нынешний шпиль построен в 1857 году, его высота 49,5 метров.
Пухьяская церковь Святого Дионисия
Посетите Пухьяскую церковь, которая была построена в 1499 г. как трехнефная домовая церковь. Внимания заслуживает профилированный портал на западном фасаде церкви. В церковном саду сохранился также один простой надгробный камень с надписью на эстонском языке – Коннкиви.
Церковь Святого Маврикия в Хальяла
Церковь Святого Маврикия в Хальяла была надежной защитой в суровые военные времена. Оборонную функцию выполняла двухэтажная западная башня, в которой был камин и бойницы. На первом этапе строительства в 1430-40 гг. были возведены хоры и ризница, несколько десятков лет спустя возвели трехнефную удлиненную часть церкви; в последнюю очередь в конце 15-го века была построена западная башня высотой 34 метра. Края балдахина кафедры украшают гербы дарителей, а на его вершине возвышается трубящий архангел Михаил.
Церковь Святой Девы Марии в Йыэляхтме
Церковь в Йыэляхтме – одна из старейших в Эстонии. Первая деревянная церковь была построена во время нашествия датчан в начале 1220-х годов. В письменных источниках посвященная Деве Марии церковь в Йыэляхтме впервые упоминается в 1241 году, и в соответствии со средневековой ленной системой она принадлежала Таллиннскому Домскому собору.
Современный вид церковь получила в ходе трех более продолжительных этапов перестройки, в конце концов приобретя традиционный силуэт "тройного прыжка".
Здесь сохранились некоторые ценные памятники искусства, например, построенная в 1639 году кафедра в стиле ренессанс и построенный в 1670 году барочный алтарь. В церкви находится старейший в Харьюмаа колокол.