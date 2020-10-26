Самые загадочные и старинные церкви Эстонии

Церковь Симуна

Год, когда была построена церковь Симуна, точно не установлен, однако вместе с Домским собором в Таллинне церковь принадлежит к числу старейших в Эстонии (XIII век).

Церковь неоднократно была разрушена в войнах и затем возводилась вновь, пишет Visitestonia. От старой церкви осталась только часть башни, служившей для защиты здания. Мастер Кр. Акерманн изготовил для церкви алтарь, а Карл Сигизмунд Вальтер его расписал. Густав Норманн построил для церкви орган, который является одним из старейших органов построенных в Эстонии. Посетители могут подняться на смотровую площадку, расположенную в часовне, с которой открывается потрясающий вид на окрестности.

Церковь Симуна ФОТО: Shutterstock

Хаапсалуская домская церковь

Хаапсалуская домская церковь, впервые упомянутая в 1279 году, является одной из крупнейших однонефных церквей в странах Северной Европы и Балтии. Она была главной церковью Сааре-Ляэнеского епископства. В окне крестильной часовни в полнолуние в августе можно увидеть навеки изнывающую от любви Белую даму. Благодаря хорошей акустике эта церковь прекрасно подходит для организации концертов.

В церкви действует хаапсалуский приход Святого Иоанна ЭЕЛЦ (Эстонской евангелическо-лютеранской церкви).

Богослужения для посетителей бесплатны; войти в церковь можно через парадный вход. В остальное время войти в церковь можно через музей Хаапсалуского замка, по билету в музей.

Хаапсалуская домская церковь ФОТО: Shutterstock

Церковь святой девы Марии в Амбла

Наиболее старая церковь в Ярвамаа построена в 13 веке. Внешняя архитектура трёхнефной зальной церкви очень простая и скромная. Средневековая обстановка церкви Амбла утрачена во время Ливонской войны. Высокая колокольня церкви – самая старая среди себеподобных башен при сельских церквях. Посетить церковь можно в летние месяцы с пятницы по воскресенье.

Интересно знать: от латинского названия церкви - Ampla Maria - происходит название местечка Амбла. В церковном саду находятся могильный памятник “Мальчик с маками” и монумент Освободительной войны. Нынешний шпиль построен в 1857 году, его высота 49,5 метров.

Ambla kirik.Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja Церковь святой девы Марии в Амбла ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

Пухьяская церковь Святого Дионисия

Посетите Пухьяскую церковь, которая была построена в 1499 г. как трехнефная домовая церковь. Внимания заслуживает профилированный портал на западном фасаде церкви. В церковном саду сохранился также один простой надгробный камень с надписью на эстонском языке – Коннкиви.

Пухьяская церковь Святого Дионисия ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI/PM SCANPIX BALTICS

Надгробный камень ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Церковь Святого Маврикия в Хальяла

Церковь Святого Маврикия в Хальяла была надежной защитой в суровые военные времена. Оборонную функцию выполняла двухэтажная западная башня, в которой был камин и бойницы. На первом этапе строительства в 1430-40 гг. были возведены хоры и ризница, несколько десятков лет спустя возвели трехнефную удлиненную часть церкви; в последнюю очередь в конце 15-го века была построена западная башня высотой 34 метра. Края балдахина кафедры украшают гербы дарителей, а на его вершине возвышается трубящий архангел Михаил.

Церковь Святого Маврикия в Хальяла ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Церковь Святой Девы Марии в Йыэляхтме

Церковь в Йыэляхтме – одна из старейших в Эстонии. Первая деревянная церковь была построена во время нашествия датчан в начале 1220-х годов. В письменных источниках посвященная Деве Марии церковь в Йыэляхтме впервые упоминается в 1241 году, и в соответствии со средневековой ленной системой она принадлежала Таллиннскому Домскому собору.

Современный вид церковь получила в ходе трех более продолжительных этапов перестройки, в конце концов приобретя традиционный силуэт "тройного прыжка".

Здесь сохранились некоторые ценные памятники искусства, например, построенная в 1639 году кафедра в стиле ренессанс и построенный в 1670 году барочный алтарь. В церкви находится старейший в Харьюмаа колокол.