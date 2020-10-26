«Как-нибудь разберутся»: продюсер Лободы впервые прокомментировала ее роман с Линдеманном

Нателла Крапивина опровергла слух о том, что это чисто продюсерский проект, передает teleprogrammа.pro.
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина впервые прокомментировала отношения своей подопечной с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Произошло это на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
Заметим, что недавно Светлана Лобода похвасталась в Сети колечком с огромным бриллиантом на безымянном пальце и роскошным букетом от любимого мужчины. Артистка по традиции не стала раскрывать имени своего воздыхателя. При этом ранее на передаче «Осторожно, Собчак!» ее старшая дочь Ева, рожденная в отношениях с танцовщиком Андреем Царем, рассказала ведущей программы, что ее мама общается с Тиллем, а ей он периодически передает подарки. Сказав это, малышка продемонстрировала дорогой кулон из серебра от лидера рок-группы.
Подчеркнем, что имя отца своей младшей дочки Тильды Лобода ни разу официально не называла.