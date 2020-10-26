Без трусов ⟩ Выяснилось, чем раньше занималась восходящая звезда эстонского телевидения

В Сети быстро распространяются эротические видеоклипы с участием Хелены, ставшей известной, приняв участие во втором сезоне реалити-шоу Rannamaja («Пляжный домик»).
В одном видео молодая девушка позирует в сексуальном нижнем белье. Однако, другие клипы, со звездой реалити-шоу, оставляют мало места для воображения.
Хелена знает о видео, циркулирующих в сети, и просит не присылать их снова, говоря, что это в прошлом. «Если быть точным, скриншоты из видео, сделанные в самые откровенные моменты, в общих чертах довольно "мягкие", так что в целом ничего страшного нет», - пишет девушка в соцсетях.
По словам Хелены, материал датируется 2017 годом, когда она только поступила в университет и съездила в Италию через неделю после начала учебы.
Оцените видео Хелены, просмотрев его ниже!