Теория заговора ⟩ Трамп вновь появился на публике с двойником Мелании Трамп

Новая фотография Дональда и Мелании Трамп вновь разожгла теорию заговора о том, что первую леди иногда заменяют двойники, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
22 октября супружеская пара садятся в вертолет на территории Белого дома. Они впервые появились на публике вместе после заражения коронавирусом. Мелания стоит позади президента США и широко улыбается. На ней большие солнцезащитные очки.
Фотографию заметили пользователи социальных сетей. Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.
- написал один из пользователей Twitter.
Делясь предыдущими фотографиями, другой пользователь отметил, что это происходит не в первый раз.
- написали пользователи Twitter.
What happened to Melania?— Ricky Carlson (@CarlsonRicky) October 25, 2020
Seriously? #FakeMelania pic.twitter.com/NxNy8eWaUG
«Что случилось с Меланией? Вы серьезно?», - негодует пользователь Twitter Рики Карлсон.
Конспирологическая теория #FakeMelania существует уже несколько лет. Отвечая на эту теорию, Дональд Трамп обвинил СМИ, которые изменили фотографии его жены.