Пн, 26.10.2020
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Теория заговора ⟩ Трамп вновь появился на публике с двойником Мелании Трамп

Президент США Дональд Дж. Трамп и Мелания Трамп. 23 октября.

ФОТО: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Новая фотография Дональда и Мелании Трамп вновь разожгла теорию заговора о том, что первую леди иногда заменяют двойники, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

22 октября супружеская пара садятся в вертолет на территории Белого дома. Они впервые появились на публике вместе после заражения коронавирусом. Мелания стоит позади президента США и широко улыбается. На ней большие солнцезащитные очки.

Фотографию заметили пользователи социальных сетей. Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

«Сегодняшнее фото фальшивой Мелании. Они думают, что мы этого не заметим?», 

- написал один из пользователей Twitter.

Президент США Дональд Трамп c вероятным «двойником» супруги Мелании 22 октября у Белого дома.

ФОТО: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/Scanpix

Делясь предыдущими фотографиями, другой пользователь отметил, что это происходит не в первый раз.

«Нос, скулы, линия челюсти, губы, подбородок. Двойник Мелании моложе, в ней меньше ботокса и она гораздо счастливее проводить время с Трампом»,

- написали пользователи Twitter.

«Что случилось с Меланией? Вы серьезно?», - негодует пользователь Twitter Рики Карлсон.

Вероятный двойник Мелании держится за руку с президентом Дональдом Трампом. 22 октября 2020 года.

ФОТО: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/Scanpix

Конспирологическая теория #FakeMelania существует уже несколько лет. Отвечая на эту теорию, Дональд Трамп обвинил СМИ, которые изменили фотографии его жены.

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