Теория заговора ⟩ Трамп вновь появился на публике с двойником Мелании Трамп

22 октября супружеская пара садятся в вертолет на территории Белого дома. Они впервые появились на публике вместе после заражения коронавирусом. Мелания стоит позади президента США и широко улыбается. На ней большие солнцезащитные очки.

Фотографию заметили пользователи социальных сетей. Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

«Сегодняшнее фото фальшивой Мелании. Они думают, что мы этого не заметим?»,

- написал один из пользователей Twitter.

Президент США Дональд Трамп c вероятным «двойником» супруги Мелании 22 октября у Белого дома. ФОТО: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/Scanpix

Делясь предыдущими фотографиями, другой пользователь отметил, что это происходит не в первый раз.

«Нос, скулы, линия челюсти, губы, подбородок. Двойник Мелании моложе, в ней меньше ботокса и она гораздо счастливее проводить время с Трампом»,

- написали пользователи Twitter.

«Что случилось с Меланией? Вы серьезно?», - негодует пользователь Twitter Рики Карлсон.

Вероятный двойник Мелании держится за руку с президентом Дональдом Трампом. 22 октября 2020 года. ФОТО: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/Scanpix