Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

Оказывается, герцогиня Кембриджская нарушила модный королевский протокол Ее Величества, надев брючный костюм. Как пишет издание Express, именно его Елизавета II не рекомендует носить женщинам монаршей семьи.

На днях принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон посетили выставочную площадку на железнодорожном вокзале Ватерлоо. Позже супруги снимались с телеведущей Кейт Гарравей для церемонии вручения награды Pride of Britain Awards в Лондоне.

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Кейт выбрала для мероприятия синий брючный костюм и синюю рубашку на пуговицах, которые весьма удачно подходили к наряду принца Уильяма.

Ранее Миддлтон появилась в Музее естественной истории в Лондоне в черном костюме от одного из своих любимцев Александра МакКуина. Кейт завершила наряд простым черным топом и жемчужными сережками-каплями.